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≡ "Я пошел сдаваться!" - по делу об убийстве аркалыкчанина допросили свидетелей в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40935
"Я пошел сдаваться!" - по делу об убийстве аркалыкчанина допросили свидетелей в Костанае
Отправлено: 15.02.21 - 14:39
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Уголовное дело в отношении 28-летнего Дмитрия КУЗНЕЦОВА, который обвиняется в том, что в октябре прошлого года зарезал жителя Аркалыка и ранил его родного брата, продолжили рассматривать в СМУС сегодня, 15 февраля.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10038
Re: "Я пошел сдаваться!" - по делу об убийстве...
Отправлено: 15.02.21 - 14:39
#1
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Смотри "герой" Нашелся . Я пошел сдаватся. Смелый какой. Ты не сдаватся должен был идти а следом за то что наделал иди и вздернись на столбе в центре города
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4477
Re: "Я пошел сдаваться!" - по делу об убийстве...
Отправлено: 15.02.21 - 15:09
#2
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Он спал на лавочке, а люди мимо ходили и никому в голову не приходит, что с человеком, живой ли он, может болен. Куда доблестные полисмены смотрели. Сейчас от них все шарахаются, боятся с ними связываться,
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10038
Re: "Я пошел сдаваться!" - по делу об убийстве...
Отправлено: 15.02.21 - 15:49
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

Статью читали? Он пьяный проснулся и на бросился на первых встречных . Например Я бы его проходя мимо начал будить, А оно с ножом на меня, А если Я вовремя не увернулся и рана окажется смертельной. Я например забил на всех алкоголиков на лавке. Нафиг они нужны? Пусть там и замерзнут. Я когда хочу выпить. Пью у друзей и домой на такси, не хожу пешком
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4477
Re: "Я пошел сдаваться!" - по делу об убийстве...
Отправлено: 15.02.21 - 16:09
#4
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В том то и дело, полисмены увидели бы спящего на лавочке гражданина, сопроводили бы куда следует. Скорее всего ходили вокруг магазинов, кафе чтоб хозяина на штраф раскрутить, а с снего что взять, спит, ну и пусть спит дальше
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1806
Re: "Я пошел сдаваться!" - по делу об убийстве...
Отправлено: 15.02.21 - 16:33
#5
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Вы мне скажите, зачем "Сейчас суд выясняет, что пили девушки и в какой степени алкогольного опьянения находились в тот день"...судят кого по итогу? И за что?
Это уголовный суд, где разбирают убийство человека пьяным отморозком, или собрание вожатых пионерской дружины?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10038
"Я пошел сдаваться!" - по делу об убийстве аркалыкчанина допросили свидетелей в Костанае
Отправлено: 15.02.21 - 16:48
#6
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Цитата:
Горожанин_kst:
Я вот тоже не пойму. Да какая разница сколько они выпили. Чел убил. Факт есть .25 лет досвидос. Или че? Типа выпил и скачуха будет? Непонятно. И баб этих тоже нужно привлечь. По году дать. Пусть посидят и подумают что они простые говно.
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