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≡ Состоялась жеребьевка матчей Суперкубка Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40935
Состоялась жеребьевка матчей Суперкубка Казахстана
Отправлено: 15.02.21 - 15:34
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Сегодня в Нур-Султане состоялась церемония жеребьевки розыгрыша Суперкубка Казахстана сезона 2021 года. Суперкубок будет состоять из двух полуфинальных матчей, встречи за 3 место и финала и пройдет в городе Туркестан.
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Н
§ НОЧНОЙ ДОЗОР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12
Re: Состоялась жеребьевка матчей Суперкубка Казахстана
Отправлено: 15.02.21 - 15:34
#1
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Цитата:
Так как стадион в Туркестане нам не дают для тренировочного процесса, у нас остается один единственный вариант – база «Биик» в Шымкенте, - сообщил он

Источник:


Кто знает почему в Костанае нельзя тренироваться? Тобол Арена уже не работает?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
655
Состоялась жеребьевка матчей Суперкубка Казахстана
Отправлено: 15.02.21 - 16:02
#2
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Цитата:
НОЧНОЙ ДОЗОР:
Кто знает почему в Костанае нельзя тренироваться?

Скорее всего, тренер говорил о тренировках непосредственно перед матчами.
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