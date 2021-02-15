Отправлено: - 13:08

yudjin:

Цитата:Школы хорошо хоть выпускным разрешили ходить. Я еще паралельно на курсы записал хочет в Екатеринбург поступать. Это мамы идея не моя . Я хотел его в краснодар что б поехал, тем более там у меня друг детства живет у него своя ферма и теплица. Я мог бы его пристроить туда. Но мамы решают увы все.