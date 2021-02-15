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≡ Кинотеатры все-таки открыли - Новое постановление подписал санврач Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40930
Кинотеатры все-таки открыли - Новое постановление подписал санврач Костанайской области
Отправлено: 15.02.21 - 11:53
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Новое постановление за подписью главного государственного санитарного врача региона Ермуханбета Даулетбаева вступает в силу со дня подписания - понедельника, 15 февраля. Полный текст документа - здесь.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21137
Re: Кинотеатры все-таки открыли - Новое постановление подписал...
Отправлено: 15.02.21 - 11:53
#1
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Самое главное открыли, кинотеатры... :lol: ;-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11440
Re: Кинотеатры все-таки открыли - Новое постановление подписал...
Отправлено: 15.02.21 - 12:45
#2
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Цитата:
drakon:
Самое главное открыли, кинотеатры... :lol:

Один оставшийся штука! :-)

Остальные просто украли у жителей раньше, но то была другая эпидемия в которой деским садам повезло немного больше. Их не все украли ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7233
Кинотеатры все-таки открыли - Новое постановление подписал санврач Костанайской области
Отправлено: 15.02.21 - 12:52
#3
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Цитата:
drakon:
Самое главное открыли, кинотеатры...

Лучше бы школы открыли как положено... скоро уже год будет скудоумного образования.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10033
Кинотеатры все-таки открыли - Новое постановление подписал санврач Костанайской области
Отправлено: 15.02.21 - 13:08
#4
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Цитата:
yudjin:
Школы хорошо хоть выпускным разрешили ходить. Я еще паралельно на курсы записал хочет в Екатеринбург поступать. Это мамы идея не моя . Я хотел его в краснодар что б поехал, тем более там у меня друг детства живет у него своя ферма и теплица. Я мог бы его пристроить туда. Но мамы решают увы все.
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