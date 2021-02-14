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≡ Кому и что выбрать к просмотру?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40930
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 13:29
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Для кого предназначены предлагаемые нам фильмы? Кто поощряет прокат этих «шедевров»? Кого воспитали и кого воспитываем на телевидении и телеэкранах?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6351
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 21:40
#30
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У серого походу раздвоение личности. ;-) Цитата:
Серый волк:
На другом полюсе этого явления сейчас другое. И очень хорошо заметное массовое явление. Постоянно видно в СПб новое поколение. Попробую обрисовать образ очень яркий и не редко видный. Опен спейс, дебаркадеры, лектории, городские пространства, аудитории ВУЗов вне лекций, летом даже крыши! Публичные лекции на горячие интересные темы. Которые цепляют. Где можно обсуждать всё и вступать в полемику с всеми. Где демократическая атмосфера. Всегда в таких местах разная публика. Бородатые инженеры, Архитекторы, Писатели, Городские устаревшее слово интеллигенты, блогеры. И обязательно масса прогрессивных подростков и молодых людей, с смартфонами, которые познают мир и в множестве соцсетей как рыба в воде умеют находить нужное и стремятся к позитивному. Их в любом случае притягивает магия питерских пространств и в них они быстро находят нужное. Они слушают и IC3PEAK и Знают тексты Шевчука, приходят на Сурганову и им интересно это. Их притягивает это. И даже не важно в этой мощной волне питерские они или приехали. Они в одной волне, они с одним потоком выросли на одной культуре!!! Но отличия кое какие есть. Приезжающие впитывают мощнее и стараются не потерять время. Они тщательно выбирают лучшие хостелы, где вечером в лаунж мощное общение с подбными, Где отыскивают всем коллективным разумом лучшее на завтра. Где не проходит ни одно позитивное явление мимо. И они идут впитывать всё с горящими глазами. Успеть как можно больше за приезд в СПб. И если в МГУ например организовывается стоящее открытое мероприятие, Как всегда мощное и на уровне организованное открытое общение. Они сорвутся на Московкий вокзал без колебаний просто по пути в метро выбирая на ночном поезде, скоростной Ласточке или Сапсане. Ценность этого общества для них важнее цены билета.

И далее по тексту.
Клятый Путин виноват, допускает всё это "безобразие" НЕ! :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11440
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 15.02.21 - 12:31
#31
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Цитата:
elektron Откуда: Stuttgart. Deutschland: лятый Пу

А вот у нас тут замечательное наглядное пособие появилось хорошо приготовленное для публичной лекции о проблемах интеграции мигрантов в демократических странах с высоким уровнем развития. :lol:

Есть интересный парадокс!
Мигрант из Средней Азии или Ближневосточных стран попадая в высокоразвитую демократическую страну может пользоваться всеми правами, свободами, программами помощи и адаптации, доступом к всем благам высокоразвитого свободного общества.
И поддержкой гостеприимного и развитого общества, помогающего мигрантам.


Но..... :lol:
Вместо огромных возможностей адаптироватся наоборот вешает портрет и молится на своего дикого узурпатора - террориста Бабая, черного полковника или не менее черного тирана.
А когда этот тиран заканчивает плохо (тираны обычно заканчивают плохо по традиции), то ищет себе другого ПУ.
И как оказалось интересное дело, тут не в маразме всяких религий! :lol:
В общем лекции с яркими такими примерами смешными очень интересны! :lol:

Кстати в части стран сейчас отключают вещание некоторых одиозных останкинских ТВ каналов. Так как они превратились не просто в источники вранья и пропаганды, но и в психотропное оружие, воздействующее на малообразованное уже не советское поколение прибывающих из одичавших стран мигрантов, которые не способны понимать сути происходящего и имеют крайне низкий уровень развития личности. :lol:



[Исправлено: Серый волк, 15.02.2021 - 09:36]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10033
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 15.02.21 - 12:39
#32
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Цитата:
Серый волк:
Серый ты был на митинге за Навального?
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