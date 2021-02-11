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≡ Чтобы иммунитет был коллективным
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40930
Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 11.02.21 - 10:52
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Кампания массовой вакцинации от Covid-19 началась. Каков список приоритетных профессий для бесплатной вакцинации и чего ожидать после инъекции?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11019
Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 15.02.21 - 10:26
#15
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Цитата:
юля елиссева:
вам нравится быть подопытными кроликами


плагиат.
это шутка юмора клоуна президента Зе.
страны ,которая является единственной
в Европе ,
где до сих пор не началась вакцинация.

[Исправлено: alex_60, 15.02.2021 - 10:34]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10033
Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 15.02.21 - 10:40
#16
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Цитата:
юля елиссева:
Юля я начинаю переживать за тебя. Хорошо подумай. Вот смотри файзеру нужен температурный режим для хранения. Много у нас в больницах специальных хранилищ для этого ? Да привезут их рефами и скорей всего будут отбирать добросоветных перевозчиков . А вот хранения вызывает много вопросов. А в России конечно много проблем, Но! Эта земля всегда славелась гениями. И спутник v уже ведущие научные круги назвали прорывом. Забудь свои капризы и про то что ты хочешь что б Крым обратно вернулся в/на Украину и то что ты не любишь все российское. Подумай.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1967
Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 15.02.21 - 10:53
#17
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Цитата:
Vit:
И спутник v уже ведущие научные круги назвали прорывом.

Вит, какие научные круги? Дай ссылку на серьезный источник, не связанный с кремлевской пропагандой?
Цитата:
Vit:
абудь свои капризы и про

Капризы и Крым тут не причем. Как только она пройдет все фазы испытаний и будет признана ВОЗ как годная для вакцинации, тогда можно будет подумать о вакцинации Спутником. Но, пока что эта лишь одна из 150 разрабатываемых в мире вакцин-кандидатов. Но в любом случае, когда есть выбор, предпочтение отдам вакцине из той страны, где наука медицинская развита на более приличном уровне.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11019
Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 15.02.21 - 11:02
#18
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//Российскую вакцину "Спутник V" официально зарегистрировали в Казахстане
Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процедуру
регистрации вакцины против коронавирусной инфекции
"Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник-V") на территории РК.///
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10033
Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 15.02.21 - 11:29
#19
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Цитата:
юля елиссева:
Ну сылки не умею делать.скрин могу Вот например знаменитый японский журнал под названием, "Здоровье" Пишет про вакцину и про прорыв науки. О российской вакцине спутнике- v. Ну а если серьезно. Ты же прекрасно понимаешь что америкосы специально палки в колёса России ставит.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
186
Re: Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 15.02.21 - 12:16
#20
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Цитата:
юля елиссева:
Пфайзеровская вакцина прошла все стадии испытаний и официально одобрена ВОЗ к применению.

Хорошо врать. Ни одна вакцина в мире не прошла заключительную стадию испытания. Ни одна. А одобрили её потому что надо срочно прививать население Земли.

Цитата:
юля елиссева:
Вит, какие научные круги? Дай ссылку на серьезный источник, не связанный с кремлевской пропагандой?

Медицинский журнал Ланцет. Да и десятки стран одобрившие и закупившие вакцину. Там сотни учённых живут.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10033
Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 15.02.21 - 12:19
#21
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Цитата:
юля елиссева:
Предположим что Кремль делает пропогаду и пытается втюхать свою вакцину. Но меня пугает температурный режим файзера. Например фрукты чернеют при неправильном хранении и транспортировки, мясо ванять начинает. Про файзер не че не сказано. Как я могу понять что мне будут колоть правильную вакцину? Напомню, фаезер рекомендуется температура хранения не меньше -70. В Казахстане есть такие хранилища?
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