Отправлено: - 10:40

юля елиссева:

Цитата:Юля я начинаю переживать за тебя. Хорошо подумай. Вот смотри файзеру нужен температурный режим для хранения. Много у нас в больницах специальных хранилищ для этого ? Да привезут их рефами и скорей всего будут отбирать добросоветных перевозчиков . А вот хранения вызывает много вопросов. А в России конечно много проблем, Но! Эта земля всегда славелась гениями. И спутник v уже ведущие научные круги назвали прорывом. Забудь свои капризы и про то что ты хочешь что б Крым обратно вернулся в/на Украину и то что ты не любишь все российское. Подумай.