Юля я начинаю переживать за тебя. Хорошо подумай. Вот смотри файзеру нужен температурный режим для хранения. Много у нас в больницах специальных хранилищ для этого ? Да привезут их рефами и скорей всего будут отбирать добросоветных перевозчиков . А вот хранения вызывает много вопросов. А в России конечно много проблем, Но! Эта земля всегда славелась гениями. И спутник v уже ведущие научные круги назвали прорывом. Забудь свои капризы и про то что ты хочешь что б Крым обратно вернулся в/на Украину и то что ты не любишь все российское. Подумай.
Vit: И спутник v уже ведущие научные круги назвали прорывом.
Вит, какие научные круги? Дай ссылку на серьезный источник, не связанный с кремлевской пропагандой? Цитата:
Vit: абудь свои капризы и про
Капризы и Крым тут не причем. Как только она пройдет все фазы испытаний и будет признана ВОЗ как годная для вакцинации, тогда можно будет подумать о вакцинации Спутником. Но, пока что эта лишь одна из 150 разрабатываемых в мире вакцин-кандидатов. Но в любом случае, когда есть выбор, предпочтение отдам вакцине из той страны, где наука медицинская развита на более приличном уровне.
//Российскую вакцину "Спутник V" официально зарегистрировали в Казахстане Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник-V") на территории РК.///
Ну сылки не умею делать.скрин могу Вот например знаменитый японский журнал под названием, "Здоровье" Пишет про вакцину и про прорыв науки. О российской вакцине спутнике- v. Ну а если серьезно. Ты же прекрасно понимаешь что америкосы специально палки в колёса России ставит.
Предположим что Кремль делает пропогаду и пытается втюхать свою вакцину. Но меня пугает температурный режим файзера. Например фрукты чернеют при неправильном хранении и транспортировки, мясо ванять начинает. Про файзер не че не сказано. Как я могу понять что мне будут колоть правильную вакцину? Напомню, фаезер рекомендуется температура хранения не меньше -70. В Казахстане есть такие хранилища?
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