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≡ Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40930
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 14.02.21 - 16:56
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"Основная задача празднования Наурыз мейрамы - это укрепление общенационального согласия и казахстанского патриотизма, популяризации ценностей духовной модернизации и модернизации", - говорится в пояснительной записке Министерства культуры.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10033
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 15.02.21 - 11:51
#30
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Цитата:
Victor Yang:
Цитата:
У государства многогранная жизнь и развивать все аспекты нужно равномерно. Я только в России понял насколько в Казахстане удобный документооборот
Виктор я тебе открою маленький секрет. Еще год поживешь в Челябинске ты не только в документации разочеруешся, но и в людях. Будешь вспоминать жизнь в кустанае как самый лучший период в своей жизни.
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