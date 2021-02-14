Отправлено: - 11:51

Victor Yang:

У государства многогранная жизнь и развивать все аспекты нужно равномерно. Я только в России понял насколько в Казахстане удобный документооборот

Цитата:Цитата:Виктор я тебе открою маленький секрет. Еще год поживешь в Челябинске ты не только в документации разочеруешся, но и в людях. Будешь вспоминать жизнь в кустанае как самый лучший период в своей жизни.