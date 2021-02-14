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≡ Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40928
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 14.02.21 - 16:56
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"Основная задача празднования Наурыз мейрамы - это укрепление общенационального согласия и казахстанского патриотизма, популяризации ценностей духовной модернизации и модернизации", - говорится в пояснительной записке Министерства культуры.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1560
Re: Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана...
Отправлено: 14.02.21 - 18:48
#15
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Цитата:
abaika95:
нам 10 дней в марте


Какие десять дней отдыхать: КТО ТО уже решил что они будут красными ??? - это же концепция - то есть писано, но не конкретно.
И почему должны возмущаться северяне ?? В основном, это праздник южан - он оттуда начался. Они , по идеи вашей, должны возмущаться. У них в это время: тепло, светло и мухи не кусают. А, тут: мороз, буран, снег, холода.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1560
Re: Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана...
Отправлено: 14.02.21 - 18:50
#16
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Цитата:
Добринцофф:
,2-3 дня выходных вполне достаточно на любой праздник.


Уверен: они не будут они красными. Здравого смысла НЕТ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6971
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 14.02.21 - 19:03
#17
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Цитата:
Добринцофф:
2-3 дня выходных вполне достаточно на любой праздник.

Не согласен)
Цитата:
ACROS:
Какие десять дней отдыхать: КТО ТО уже решил что они будут красными ??? - это же концепция - то есть писано, но не конкретно.

Понятное дело,но фантазируем же тут все
Цитата:
ACROS:
И почему должны возмущаться северяне ?? В основном, это праздник южан - он оттуда начался. Они , по идеи вашей, должны возмущаться. У них в это время: тепло, светло и мухи не кусают. А, тут: мороз, буран, снег, холода.

А с чего южанам возмущаться? Как раз праздники,выходные,гулянки
А у нас снег,холода,нам к чему 10 дней? Не шашлык не пожарить ни на природу съездить
Ни туда ни сюда

[Исправлено: abaika95, 14.02.2021 - 19:06]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7704
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 14.02.21 - 19:32
#18
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Цитата:
abaika95:
А у нас снег,холода,нам к чему 10 дней? Не шашлык не пожарить ни на природу съездить Ни туда ни сюда

Шашлык жарил несколько дней назад в -30,было бы желание.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10026
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 14.02.21 - 19:36
#19
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Цитата:
Добринцофф:
А почему меня не позвал?
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3811
Re: Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана...
Отправлено: 14.02.21 - 19:57
#20
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Обожаю Наурыз и считаю настоящим праздником, но вот 10 дней перебор по моему.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13695
Re: Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана...
Отправлено: 14.02.21 - 23:49
#21
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Цитата:
Добринцофф:
почему именно 10 дней,да что бы на наурыз слетать за границу на 10 дней.

Праздновать Наурыз - совсем не значит не работать. если сделают выходными - скорее всего, уберут другие праздники.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21135
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 14.02.21 - 23:53
#22
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Цитата:
Victor Yang:
скорее всего, уберут другие праздники.

Да, уже убрали. День ВАлентина... :lol: ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13695
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 15.02.21 - 00:07
#23
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Цитата:
drakon:
Да, уже убрали. День ВАлентина...

Этот праздник никогда официально не отмечался. Я думаю что со временем уберут и 6 июля, и 1 декабря, как минимум.
Отдыхать 10 дней подряд в конце первого квартала - непозволительная роскошь.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21135
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 15.02.21 - 00:12
#24
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Цитата:
Victor Yang:
Я думаю что со временем уберут и 6 июля, и 1 декабря, как минимум.

Сомневаюсь. Долго придётся, жлать... :lol: ;-)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
561
Re: Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана...
Отправлено: 15.02.21 - 00:17
#25
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Считаю, что вот эта "концепция", а также с водительскими правами - это просто имитация бурной деятельности. То ли ещё будет...
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13695
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 15.02.21 - 00:33
#26
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Цитата:
electro:
Считаю, что вот эта "концепция", а также с водительскими правами - это просто имитация бурной деятельности. То ли ещё будет...

У государства многогранная жизнь и развивать все аспекты нужно равномерно. Я только в России понял насколько в Казахстане удобный документооборот.
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