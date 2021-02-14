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Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40928
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 14.02.21 - 16:56
"Основная задача празднования Наурыз мейрамы - это укрепление общенационального согласия и казахстанского патриотизма, популяризации ценностей духовной модернизации и модернизации", - говорится в пояснительной записке Министерства культуры.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1560
Re: Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана...
Отправлено: 14.02.21 - 18:48
Цитата:
Какие десять дней отдыхать: КТО ТО уже решил что они будут красными ??? - это же концепция - то есть писано, но не конкретно.
И почему должны возмущаться северяне ?? В основном, это праздник южан - он оттуда начался. Они , по идеи вашей, должны возмущаться. У них в это время: тепло, светло и мухи не кусают. А, тут: мороз, буран, снег, холода.
abaika95:
нам 10 дней в марте
нам 10 дней в марте
Какие десять дней отдыхать: КТО ТО уже решил что они будут красными ??? - это же концепция - то есть писано, но не конкретно.
И почему должны возмущаться северяне ?? В основном, это праздник южан - он оттуда начался. Они , по идеи вашей, должны возмущаться. У них в это время: тепло, светло и мухи не кусают. А, тут: мороз, буран, снег, холода.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1560
Re: Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана...
Отправлено: 14.02.21 - 18:50
Цитата:
Уверен: они не будут они красными. Здравого смысла НЕТ.
Добринцофф:
,2-3 дня выходных вполне достаточно на любой праздник.
,2-3 дня выходных вполне достаточно на любой праздник.
Уверен: они не будут они красными. Здравого смысла НЕТ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6971
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 14.02.21 - 19:03
Цитата:
Не согласен)
Цитата:
Понятное дело,но фантазируем же тут все
Цитата:
А с чего южанам возмущаться? Как раз праздники,выходные,гулянки
А у нас снег,холода,нам к чему 10 дней? Не шашлык не пожарить ни на природу съездить
Ни туда ни сюда
[Исправлено: abaika95, 14.02.2021 - 19:06]
Добринцофф:
2-3 дня выходных вполне достаточно на любой праздник.
2-3 дня выходных вполне достаточно на любой праздник.
Не согласен)
Цитата:
ACROS:
Какие десять дней отдыхать: КТО ТО уже решил что они будут красными ??? - это же концепция - то есть писано, но не конкретно.
Какие десять дней отдыхать: КТО ТО уже решил что они будут красными ??? - это же концепция - то есть писано, но не конкретно.
Понятное дело,но фантазируем же тут все
Цитата:
ACROS:
И почему должны возмущаться северяне ?? В основном, это праздник южан - он оттуда начался. Они , по идеи вашей, должны возмущаться. У них в это время: тепло, светло и мухи не кусают. А, тут: мороз, буран, снег, холода.
И почему должны возмущаться северяне ?? В основном, это праздник южан - он оттуда начался. Они , по идеи вашей, должны возмущаться. У них в это время: тепло, светло и мухи не кусают. А, тут: мороз, буран, снег, холода.
А с чего южанам возмущаться? Как раз праздники,выходные,гулянки
А у нас снег,холода,нам к чему 10 дней? Не шашлык не пожарить ни на природу съездить
Ни туда ни сюда
[Исправлено: abaika95, 14.02.2021 - 19:06]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7704
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 14.02.21 - 19:32
Цитата:
Шашлык жарил несколько дней назад в -30,было бы желание.
abaika95:
А у нас снег,холода,нам к чему 10 дней? Не шашлык не пожарить ни на природу съездить Ни туда ни сюда
А у нас снег,холода,нам к чему 10 дней? Не шашлык не пожарить ни на природу съездить Ни туда ни сюда
Шашлык жарил несколько дней назад в -30,было бы желание.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10026
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 14.02.21 - 19:36
Цитата:
Добринцофф:А почему меня не позвал?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3811
Re: Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана...
Отправлено: 14.02.21 - 19:57
Обожаю Наурыз и считаю настоящим праздником, но вот 10 дней перебор по моему.
Re: Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана...
Отправлено: 14.02.21 - 23:49
Цитата:
Праздновать Наурыз - совсем не значит не работать. если сделают выходными - скорее всего, уберут другие праздники.
Добринцофф:
почему именно 10 дней,да что бы на наурыз слетать за границу на 10 дней.
почему именно 10 дней,да что бы на наурыз слетать за границу на 10 дней.
Праздновать Наурыз - совсем не значит не работать. если сделают выходными - скорее всего, уберут другие праздники.
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 14.02.21 - 23:53
Цитата:
Да, уже убрали. День ВАлентина...
Victor Yang:
скорее всего, уберут другие праздники.
скорее всего, уберут другие праздники.
Да, уже убрали. День ВАлентина...
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 15.02.21 - 00:07
Цитата:
Этот праздник никогда официально не отмечался. Я думаю что со временем уберут и 6 июля, и 1 декабря, как минимум.
Отдыхать 10 дней подряд в конце первого квартала - непозволительная роскошь.
drakon:
Да, уже убрали. День ВАлентина...
Да, уже убрали. День ВАлентина...
Этот праздник никогда официально не отмечался. Я думаю что со временем уберут и 6 июля, и 1 декабря, как минимум.
Отдыхать 10 дней подряд в конце первого квартала - непозволительная роскошь.
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 15.02.21 - 00:12
Цитата:
Сомневаюсь. Долго придётся, жлать...
Victor Yang:
Я думаю что со временем уберут и 6 июля, и 1 декабря, как минимум.
Я думаю что со временем уберут и 6 июля, и 1 декабря, как минимум.
Сомневаюсь. Долго придётся, жлать...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 561
Re: Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана...
Отправлено: 15.02.21 - 00:17
Считаю, что вот эта "концепция", а также с водительскими правами - это просто имитация бурной деятельности. То ли ещё будет...
Наурыз в Казахстане хотят праздновать 10 дней. Разработана концепция
Отправлено: 15.02.21 - 00:33
Цитата:
У государства многогранная жизнь и развивать все аспекты нужно равномерно. Я только в России понял насколько в Казахстане удобный документооборот.
electro:
Считаю, что вот эта "концепция", а также с водительскими правами - это просто имитация бурной деятельности. То ли ещё будет...
Считаю, что вот эта "концепция", а также с водительскими правами - это просто имитация бурной деятельности. То ли ещё будет...
У государства многогранная жизнь и развивать все аспекты нужно равномерно. Я только в России понял насколько в Казахстане удобный документооборот.
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