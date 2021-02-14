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≡ Кому и что выбрать к просмотру?
 
 
Страница 2 из 3«123»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40928
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 13:29
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Для кого предназначены предлагаемые нам фильмы? Кто поощряет прокат этих «шедевров»? Кого воспитали и кого воспитываем на телевидении и телеэкранах?
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11438
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 18:38
#15
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Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11438
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 18:42
#16
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Недавно нашелся таки один пользователь Тик-ток, который (о ужас!) смотрел телевизор!
Своё фу ему высказали, но простили.
Котик был ещё молодой! :lol: :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10026
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 18:43
#17
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Цитата:
Серый волк:

Серый а ты че с абайкой через меня разговариваешь. .? Смотри я же когда и слов не понимаю ,сразу нос откушу))).
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11438
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 18:55
#18
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Цитата:
Vit:
Серый а ты че с абайкой через меня разговариваешь. .? Смотри я же когда и слов не понимаю ,сразу нос откушу))).

:lol: :lol:

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6971
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 18:58
#19
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Цитата:
viktorian85:
В России никогда его не заблокируют. Там провластные каналы похлеще оппозиционных просмотры берут.

Лол,кек,чебурек)))
Это тебе на провластных каналах рассказали?)

[Исправлено: abaika95, 14.02.2021 - 18:59]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11438
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 19:04
#20
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Цитата:
yudjin:
Свои любители наверняка найдутся, но для чего эти анонсы печатает НГ?

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10026
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 19:07
#21
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Смешные картинки.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10026
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 19:09
#22
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Смешные картинки. , В Дубне живешь говоришь.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11438
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 19:10
#23
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Цитата:
viktorian85:
Вам напомнить как у нас жёстко блокировали Ютуб недавно? Что даже посмотреть ничего нельзя было.

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:


Реальная картина с выставки, но как идеально подошла!
;-)

[Исправлено: Серый волк, 14.02.2021 - 16:12]
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
185
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 19:53
#24
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Цитата:
abaika95:
Лол,кек,чебурек))) Это тебе на провластных каналах рассказали?)

Ну в конце года приводили статистику. Там канал Россия на первом месте, потом НТВ. Потом не помню какие. А передачи Соловьёва почти всегда в тренде. Много игровых каналов и развлекательных ещё попали в статистику.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7704
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 20:31
#25
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Цитата:
Серый волк:
Да они готовы отстаивать свой мир, который они себе выстроили в своём окружении, в своём смартфоне, в своём общественном пространстве.

Вконец уже отупели от этих смартфонов,вся жизнь в смартфоне,не дай бог что с ним случится ломки начнутся как у наркоманов.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2194
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 20:56
#26
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Цитата:
Добринцофф:
Вконец уже отупели от этих смартфонов,вся жизнь в смартфоне,не дай бог что с ним случится ломки начнутся как у наркоманов.


Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11438
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 21:30
#27
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Цитата:
viktorian85: Ну в конце года приводили статистику. Там канал

Среди обитателей зловонных дедушкиных кальсон? :lol:





Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11438
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 21:32
#28
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Цитата:
Добринцофф:
от этих смартфонов

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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11438
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 21:36
#29
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Цитата:
viktorian85: передачи Соловьёва почти всегда в тренде


:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

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