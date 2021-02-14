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Кому и что выбрать к просмотру?
Кому и что выбрать к просмотру?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40928
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 13:29
Для кого предназначены предлагаемые нам фильмы? Кто поощряет прокат этих «шедевров»? Кого воспитали и кого воспитываем на телевидении и телеэкранах?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11438
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 18:38
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11438
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 18:42
Недавно нашелся таки один пользователь Тик-ток, который (о ужас!) смотрел телевизор!
Своё фу ему высказали, но простили.
Котик был ещё молодой!
Своё фу ему высказали, но простили.
Котик был ещё молодой!
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 18:43
Цитата:
Серый а ты че с абайкой через меня разговариваешь. .? Смотри я же когда и слов не понимаю ,сразу нос откушу))).
Серый волк:
Серый а ты че с абайкой через меня разговариваешь. .? Смотри я же когда и слов не понимаю ,сразу нос откушу))).
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11438
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 18:55
Цитата:
Vit:
Серый а ты че с абайкой через меня разговариваешь. .? Смотри я же когда и слов не понимаю ,сразу нос откушу))).
Серый а ты че с абайкой через меня разговариваешь. .? Смотри я же когда и слов не понимаю ,сразу нос откушу))).
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6971
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 18:58
Цитата:
Лол,кек,чебурек)))
Это тебе на провластных каналах рассказали?)
[Исправлено: abaika95, 14.02.2021 - 18:59]
viktorian85:
В России никогда его не заблокируют. Там провластные каналы похлеще оппозиционных просмотры берут.
В России никогда его не заблокируют. Там провластные каналы похлеще оппозиционных просмотры берут.
Лол,кек,чебурек)))
Это тебе на провластных каналах рассказали?)
[Исправлено: abaika95, 14.02.2021 - 18:59]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11438
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 19:04
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 19:07
Смешные картинки.
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 19:09
Смешные картинки. , В Дубне живешь говоришь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11438
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 19:10
Цитата:
Реальная картина с выставки, но как идеально подошла!
[Исправлено: Серый волк, 14.02.2021 - 16:12]
viktorian85:
Вам напомнить как у нас жёстко блокировали Ютуб недавно? Что даже посмотреть ничего нельзя было.
Вам напомнить как у нас жёстко блокировали Ютуб недавно? Что даже посмотреть ничего нельзя было.
Реальная картина с выставки, но как идеально подошла!
[Исправлено: Серый волк, 14.02.2021 - 16:12]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 185
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 19:53
Цитата:
Ну в конце года приводили статистику. Там канал Россия на первом месте, потом НТВ. Потом не помню какие. А передачи Соловьёва почти всегда в тренде. Много игровых каналов и развлекательных ещё попали в статистику.
abaika95:
Лол,кек,чебурек))) Это тебе на провластных каналах рассказали?)
Лол,кек,чебурек))) Это тебе на провластных каналах рассказали?)
Ну в конце года приводили статистику. Там канал Россия на первом месте, потом НТВ. Потом не помню какие. А передачи Соловьёва почти всегда в тренде. Много игровых каналов и развлекательных ещё попали в статистику.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7704
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 20:31
Цитата:
Вконец уже отупели от этих смартфонов,вся жизнь в смартфоне,не дай бог что с ним случится ломки начнутся как у наркоманов.
Серый волк:
Да они готовы отстаивать свой мир, который они себе выстроили в своём окружении, в своём смартфоне, в своём общественном пространстве.
Да они готовы отстаивать свой мир, который они себе выстроили в своём окружении, в своём смартфоне, в своём общественном пространстве.
Вконец уже отупели от этих смартфонов,вся жизнь в смартфоне,не дай бог что с ним случится ломки начнутся как у наркоманов.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2194
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 20:56
Цитата:
Добринцофф:
Вконец уже отупели от этих смартфонов,вся жизнь в смартфоне,не дай бог что с ним случится ломки начнутся как у наркоманов.
Вконец уже отупели от этих смартфонов,вся жизнь в смартфоне,не дай бог что с ним случится ломки начнутся как у наркоманов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11438
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 21:30
Цитата:
Среди обитателей зловонных дедушкиных кальсон?
viktorian85: Ну в конце года приводили статистику. Там канал
Среди обитателей зловонных дедушкиных кальсон?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11438
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 21:32
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11438
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 21:36
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