Отправлено: - 19:10

viktorian85:

Вам напомнить как у нас жёстко блокировали Ютуб недавно? Что даже посмотреть ничего нельзя было.

[Исправлено: Серый волк, 14.02.2021 - 16:12]

Цитата:Реальная картина с выставки, но как идеально подошла!