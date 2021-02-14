Отправлено: - 19:03

Добринцофф:

2-3 дня выходных вполне достаточно на любой праздник.

ACROS:

Какие десять дней отдыхать: КТО ТО уже решил что они будут красными ??? - это же концепция - то есть писано, но не конкретно.

ACROS:

И почему должны возмущаться северяне ?? В основном, это праздник южан - он оттуда начался. Они , по идеи вашей, должны возмущаться. У них в это время: тепло, светло и мухи не кусают. А, тут: мороз, буран, снег, холода.

[Исправлено: abaika95, 14.02.2021 - 19:06]

Цитата:Не согласен)Цитата:Понятное дело,но фантазируем же тут всеЦитата:А с чего южанам возмущаться? Как раз праздники,выходные,гулянкиА у нас снег,холода,нам к чему 10 дней? Не шашлык не пожарить ни на природу съездитьНи туда ни сюда