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Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц, виновных в нарушении прав человека в Казахстане
Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц, виновных в нарушении прав человека в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40928
Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц, виновных в нарушении прав человека в Казахстане
Отправлено: 13.02.21 - 13:25
Европейский парламент (ЕП) жестко раскритиковал политическую ситуацию в Казахстане и призвал ввести санкции.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21133
Re: Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц,...
Отправлено: 13.02.21 - 13:25
Правильно, освободить всех
политзаключёных, журналистов...
политзаключёных, журналистов...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6350
Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц, виновных в нарушении прав человека в Казахстане
Отправлено: 13.02.21 - 15:06
Цитата:
И "француза" домой позвать, негоже "навальному" Казахстана по заграницам мотаться.
drakon:
Правильно, освободить всех
Правильно, освободить всех
И "француза" домой позвать, негоже "навальному" Казахстана по заграницам мотаться.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11013
Re: Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц,...
Отправлено: 13.02.21 - 16:18
вот злодеи.
брехня все это.
брехня все это.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6350
Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц, виновных в нарушении прав человека в Казахстане
Отправлено: 13.02.21 - 16:53
Цитата:
Ну перебор был с завариванием дверей. Лишение свободы - тоже однако статья.
NG.kz:- \"вызывающее беспокойство ухудшение общей ситуации с правами человека\".- Депутаты \"ненадлежащим образом использовали ограничения во время пандемии как повод для усиления политических репрессий\".
Ну перебор был с завариванием дверей. Лишение свободы - тоже однако статья.
Re: Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц,...
Отправлено: 13.02.21 - 19:06
Ну, и самое главное: против КОГО введут адресные санкции - тот КТО дал отмашку или против рядового омоновца, который конкретно виновен в нарушений прав человека ??
Re: Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц,...
Отправлено: 14.02.21 - 10:09
Что вы все пургу несёте, вы все знаете о ком идёт речь, ну разумеется и окружение тоже прихватят. Расскажи кому, засмеют во что превратился некогда процветающее государство лучшие граждане которого в количестве три миллиона за эти годы уехали восвояси. Очень стыдно и неловко за тех, кто бьют себя в грудь и что-то там говорят
Re: Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц,...
Отправлено: 14.02.21 - 10:14
Цитата:
Ну, если стыдно, и вы не ханжа, скажите прямо: КТО?? или КОГО накажут??
сайлау курманов:
Очень стыдно и неловко
Очень стыдно и неловко
Ну, если стыдно, и вы не ханжа, скажите прямо: КТО?? или КОГО накажут??
Re: Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц,...
Отправлено: 14.02.21 - 11:47
Цитата:
Вопрос не ко мне и за Европарламент не скажу, но у меня есть свой список кого и за что
Хотя конечно будут рядовые исполнители и на них есть по моему мнению ответственность, но вот если их потрясти то и реальные фамилии можно вытряхнуть.
Назовём хотя бы Финка (зам акима города бывший), Абдильдин судоисполнитель, товарищ из отдела городской внутренней политики (фамилию забыл), который сильно волновался когда запрещал пенсионерке пикет проводить.
ACROS:
Ну, если стыдно, и вы не ханжа, скажите прямо: КТО?? или КОГО накажут??
Ну, если стыдно, и вы не ханжа, скажите прямо: КТО?? или КОГО накажут??
Вопрос не ко мне и за Европарламент не скажу, но у меня есть свой список кого и за что
Хотя конечно будут рядовые исполнители и на них есть по моему мнению ответственность, но вот если их потрясти то и реальные фамилии можно вытряхнуть.
Назовём хотя бы Финка (зам акима города бывший), Абдильдин судоисполнитель, товарищ из отдела городской внутренней политики (фамилию забыл), который сильно волновался когда запрещал пенсионерке пикет проводить.
Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц, виновных в нарушении прав человека в Казахстане
Отправлено: 14.02.21 - 12:12
Закон принятый нашими доблестными депутатами, попахивает средневековыми обычаями, когда даже нельзя взору кинуть на ханскую дочку, не говоря чтоб спросить откуда у августейшей особы сто лямов американских тенгушек на покупку элитного особняка в центре столицы королевства.скажите прямо: КТО?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6971
Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц, виновных в нарушении прав человека в Казахстане
Отправлено: 14.02.21 - 14:17
Цитата:
И Навального в России? Или он не относится к данной категории?)Цитата:
Вы мелко мыслите
Сугубо своими мелкобуржузными и мещанскими обидами на власть имущих)
Один пикет остановил
Второй плакатик отобрал
Скучно и мелко)Цитата:
Введут явно против высших силовиков и членов АП
И самое интересное что 30 лет молчали,в ус не дули,все у нас было спокойно и демократично
Никто не высказывал притензий
И как только Байден появился в белом доме с явной агрессией к "зарвавшейся России" сразу начались угрозы
Дальше-больше
Беларусь уже посадили на иглу постоянных протестов
Теперь Казахстан надо отрезать от соц-эконом-политсоюза с Россией
Чему некоторые фрики в последней очень помогают
[Исправлено: abaika95, 14.02.2021 - 14:18]
drakon:
Правильно, освободить всех политзаключёных, журналистов
Правильно, освободить всех политзаключёных, журналистов
И Навального в России? Или он не относится к данной категории?)Цитата:
peshexod:
Назовём хотя бы Финка (зам акима города бывший), Абдильдин судоисполнитель, товарищ из отдела городской внутренней политики (фамилию забыл), который сильно волновался когда запрещал пенсионерке пикет проводить.
Назовём хотя бы Финка (зам акима города бывший), Абдильдин судоисполнитель, товарищ из отдела городской внутренней политики (фамилию забыл), который сильно волновался когда запрещал пенсионерке пикет проводить.
Вы мелко мыслите
Сугубо своими мелкобуржузными и мещанскими обидами на власть имущих)
Один пикет остановил
Второй плакатик отобрал
Скучно и мелко)Цитата:
ACROS:
Ну, и самое главное: против КОГО введут адресные санкции - тот КТО дал отмашку или против рядового омоновца, который конкретно виновен в нарушений прав человека ??
Ну, и самое главное: против КОГО введут адресные санкции - тот КТО дал отмашку или против рядового омоновца, который конкретно виновен в нарушений прав человека ??
Введут явно против высших силовиков и членов АП
И самое интересное что 30 лет молчали,в ус не дули,все у нас было спокойно и демократично
Никто не высказывал притензий
И как только Байден появился в белом доме с явной агрессией к "зарвавшейся России" сразу начались угрозы
Дальше-больше
Беларусь уже посадили на иглу постоянных протестов
Теперь Казахстан надо отрезать от соц-эконом-политсоюза с Россией
Чему некоторые фрики в последней очень помогают
[Исправлено: abaika95, 14.02.2021 - 14:18]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6350
Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц, виновных в нарушении прав человека в Казахстане
Отправлено: 14.02.21 - 14:26
Цитата:
Пока что нет, финансовые преступления. Другой приговор.
До политики ещё не добрались. Или не дорос он.
abaika95:
И Навального в России? Или он не относится к данной категории?
И Навального в России? Или он не относится к данной категории?
Пока что нет, финансовые преступления. Другой приговор.
До политики ещё не добрались. Или не дорос он.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6350
Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц, виновных в нарушении прав человека в Казахстане
Отправлено: 14.02.21 - 14:29
А так да. Будут жать и давить, на всех и вся, кто не под их дудку "пляшет"
это уже не свободный рынок. А вакханалия монарха.
это уже не свободный рынок. А вакханалия монарха.
Re: Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц,...
Отправлено: 14.02.21 - 14:41
Цитата:
Разве: ОБСЕ за все 30 лет Независимости, НИ РАЗУ не признали наши ВСЕ выборы подлинно демократичными и справедливыми.
Цитата:
Разве: Майк Помпео -предьявлял претензий к нашему МИД-у и Правительству по поводу беззубой политики по отношению политики КНР в отношений мусульман СУАО КНР.
abaika95:
30 лет молчали,в ус не дули
30 лет молчали,в ус не дули
Разве: ОБСЕ за все 30 лет Независимости, НИ РАЗУ не признали наши ВСЕ выборы подлинно демократичными и справедливыми.
Цитата:
abaika95:
только Байден появился
только Байден появился
Разве: Майк Помпео -предьявлял претензий к нашему МИД-у и Правительству по поводу беззубой политики по отношению политики КНР в отношений мусульман СУАО КНР.
Re: Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц,...
Отправлено: 14.02.21 - 19:34
Цитата:
Ваша оценка не объективна, у Вас была бы возможность оценить широту и глубину моей мысли, но мы бойцы невидимого фронта и вряд ли выпадет возможность с глазу на глаз сказать кто и что думает на самом деле.
К тому же я предупредил, что «фамилии мелкие, но вот если их потрясти то и реальные фамилии можно вытряхнуть.»
А на эту мелочь обращались в вышестоящие и контролирующие, но к сожалению наши аргументы остались без должного внимания.
abaika95:
Вы мелко мыслите Сугубо своими мелкобуржузными и мещанскими обидами на власть имущих)
Вы мелко мыслите Сугубо своими мелкобуржузными и мещанскими обидами на власть имущих)
Ваша оценка не объективна, у Вас была бы возможность оценить широту и глубину моей мысли, но мы бойцы невидимого фронта и вряд ли выпадет возможность с глазу на глаз сказать кто и что думает на самом деле.
К тому же я предупредил, что «фамилии мелкие, но вот если их потрясти то и реальные фамилии можно вытряхнуть.»
А на эту мелочь обращались в вышестоящие и контролирующие, но к сожалению наши аргументы остались без должного внимания.
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