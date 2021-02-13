Отправлено: - 11:47

ACROS:

Ну, если стыдно, и вы не ханжа, скажите прямо: КТО?? или КОГО накажут??

Цитата:Вопрос не ко мне и за Европарламент не скажу, но у меня есть свой список кого и за чтоХотя конечно будут рядовые исполнители и на них есть по моему мнению ответственность, но вот если их потрясти то и реальные фамилии можно вытряхнуть.Назовём хотя бы Финка (зам акима города бывший), Абдильдин судоисполнитель, товарищ из отдела городской внутренней политики (фамилию забыл), который сильно волновался когда запрещал пенсионерке пикет проводить.