Отправлено: - 16:19

Vit: вот оказывается для чего эти газеты были преднозначены. Я то ими мангал разжигал

сайлау курманов: Рен-ТВ, НТВ,

[Исправлено: Серый волк, 14.02.2021 - 13:27]

Цитата:Как вы смели покуситься на основы стабильности!То есть получается что в итоге?Целые отделы номерковых обаег в шпикаческих кабинетах занимаются важным государственным делом и вдумчиво, насколько позволяют деревенские кирзовые опилки, читают газету!Они за это государственные жалования получают!А вы их трудом мангал разжигаете!Соответственно вы немедленно вызвали неудовольствие своим пренебрежением к шпикаческому труду их пронумерованного коллеги из отдела комментирования форумов.По этому и отметился номерковый немедленно, прилепив своим достойном птушно-районным шпикаческим образом жизни строчку о своём насущном в труде комментирования!Всё предельно просто.Цитата:Одно упоминание этих днищеватых помоев, вызывающих у любого образованного человека только рвотный рефлекс, исключит нахождение вас в любом цивилизованном обществе!Регулярный просмотр этих мерзостных помоев вызывает дальнейшую прогрессирующую деградацию у находящихся в культурной изоляции и нищих духом!