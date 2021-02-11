Прогноз на 5 дней
снег-3°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Права и техпаспорт возить с собой не нужно! - Как в Костанае готовятся к внедрению поправок в закон?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40928
Права и техпаспорт возить с собой не нужно! - Как в Костанае готовятся к внедрению поправок в закон?
Отправлено: 11.02.21 - 13:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"За отсутствие прав или документов на машину на дороге больше не смогут привлечь к ответственности", - отметил Виталий Цой. И ответил на вопрос о том, что будет со старыми неоплаченными штрафами за отсутствие водительского удостоверения.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11013
Права и техпаспорт возить с собой не нужно! - Как в Костанае готовятся к внедрению поправок в закон?
Отправлено: 11.02.21 - 13:02
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну так и удостоверение личности носить необязательно.
//В Законе не прописана обязанность постоянного ношения документов при себе, и не предусмотрен запрет на оставление документов дома. В соответствии с принципом права "Граждане вправе делать то, что не запрещено" документы, удостоверяющие личность носить постоянно с собой не обязательно. Если вы не совершили правонарушения, полицейский не вправе задерживать вас и ограничивать вашу свободу.//

так что получается можно вообще без документов.
ну на край
//граждане Казахстана могут не носить с собой удостоверение личности - документ можно хранить в электронном виде в собственном мобильном телефоне. Электронное правительство запустило приложение для телефона eGov mobile///
об этом было обьявлено еще в ноябре 2019 года.

[Исправлено: alex_60, 11.02.2021 - 13:03]
Профайл
3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2054
Re: Права и техпаспорт возить с собой не нужно! - Как в Костанае...
Отправлено: 11.02.21 - 13:08
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Если водителя остановят на трассе, где нет доступа к Интернету, то полицейский с помощью сотового телефона свяжется с ближайшей дежурной частью"
Так, скорее всего, если у него и не будет интернета, то в следствии того, что не будет собственно 4G-связи изначально. Как он звонить-то будет? Короче, лучше как и прежде все свое возить с собой. А то остановят без связи и интернета, и будешь с ними тусоваться час битого времени, ожидая пока все заработает.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21132
Re: Права и техпаспорт возить с собой не нужно! - Как в Костанае...
Отправлено: 14.02.21 - 15:55
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
"Если водителя остановят на трассе,

А он - пьяный, за рулём?... :-o
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10021
Права и техпаспорт возить с собой не нужно! - Как в Костанае готовятся к внедрению поправок в закон?
Отправлено: 14.02.21 - 16:13
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
Не когда они не будут с тобой тусить. Если вы явно не пьяны и адекватны то вас через 3 мин отпустять. Если бугсуите, то вас отвезут и без разницы есть инет или нет. И без разницы есть тех и права.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS