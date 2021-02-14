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Кому и что выбрать к просмотру?
Кому и что выбрать к просмотру?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40928
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 13:29
Для кого предназначены предлагаемые нам фильмы? Кто поощряет прокат этих «шедевров»? Кого воспитали и кого воспитываем на телевидении и телеэкранах?
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Re: Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 13:29
А вот оказывается для чего эти газеты были преднозначены. Я то ими мангал разжигал
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6965
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 14:09
Цитата:
На телевидении уже никого не воспитаешь
Вся прогрессивная и культурная молодежь смотрит видео в Ютюбе
От Дудя,Парфенова,Варламова закачивая Навальным и иже с ним
[Исправлено: abaika95, 14.02.2021 - 14:10]
Кого воспитали и кого воспитываем на телевидении и телеэкранах?
На телевидении уже никого не воспитаешь
Вся прогрессивная и культурная молодежь смотрит видео в Ютюбе
От Дудя,Парфенова,Варламова закачивая Навальным и иже с ним
[Исправлено: abaika95, 14.02.2021 - 14:10]
Re: Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 14:26
Цитата:
Даже и не знаю. Я ли единственный чел на планете Земля в оторый не посмотрел про дворец? Кто такой Навальный Я за 2 минуты понял . Про дворец набрал гугел и ровно через минут Я выключил. Все понятно))) клянусь не досмотрел!
abaika95:
Даже и не знаю. Я ли единственный чел на планете Земля в оторый не посмотрел про дворец? Кто такой Навальный Я за 2 минуты понял . Про дворец набрал гугел и ровно через минут Я выключил. Все понятно))) клянусь не досмотрел!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6350
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 14:36
Цитата:
Нас уже двое. Я тоже не смотрел. На ютубе каждый полу или полный деге....т может всё что угодно выложить.
Vit:
Я ли единственный чел на планете Земля
Я ли единственный чел на планете Земля
Нас уже двое. Я тоже не смотрел. На ютубе каждый полу или полный деге....т может всё что угодно выложить.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2193
Re: Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 14:59
Цитата:
Не, трое.
Цитата:
elektron:
Нас уже двое.
Нас уже двое.
Не, трое.
Цитата:
abaika95:
Кого воспитали и кого воспитываем на телевидении и телеэкранах?
Кого воспитали и кого воспитываем на телевидении и телеэкранах?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4475
Re: Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 15:50
Так в рекламе поголовно российские каналы, Рен-ТВ, НТВ, из наших только 31 канал, последний копирует те же российское. А наши где, наверняка они не один миллиард с моих налогов получают
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11428
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 16:19
Цитата:
Как вы смели покуситься на основы стабильности! _
То есть получается что в итоге?
Целые отделы номерковых обаег в шпикаческих кабинетах занимаются важным государственным делом и вдумчиво, насколько позволяют деревенские кирзовые опилки, читают газету!
Они за это государственные жалования получают!
А вы их трудом мангал разжигаете!
Соответственно вы немедленно вызвали неудовольствие своим пренебрежением к шпикаческому труду их пронумерованного коллеги из отдела комментирования форумов.
По этому и отметился номерковый немедленно, прилепив своим достойном птушно-районным шпикаческим образом жизни строчку о своём насущном в труде комментирования!
Всё предельно просто.
Цитата:
Одно упоминание этих днищеватых помоев, вызывающих у любого образованного человека только рвотный рефлекс, исключит нахождение вас в любом цивилизованном обществе!
Регулярный просмотр этих мерзостных помоев вызывает дальнейшую прогрессирующую деградацию у находящихся в культурной изоляции и нищих духом!
[Исправлено: Серый волк, 14.02.2021 - 13:27]
Vit: вот оказывается для чего эти газеты были преднозначены. Я то ими мангал разжигал
Как вы смели покуситься на основы стабильности! _
То есть получается что в итоге?
Целые отделы номерковых обаег в шпикаческих кабинетах занимаются важным государственным делом и вдумчиво, насколько позволяют деревенские кирзовые опилки, читают газету!
Они за это государственные жалования получают!
А вы их трудом мангал разжигаете!
Соответственно вы немедленно вызвали неудовольствие своим пренебрежением к шпикаческому труду их пронумерованного коллеги из отдела комментирования форумов.
По этому и отметился номерковый немедленно, прилепив своим достойном птушно-районным шпикаческим образом жизни строчку о своём насущном в труде комментирования!
Всё предельно просто.
Цитата:
сайлау курманов: Рен-ТВ, НТВ,
Одно упоминание этих днищеватых помоев, вызывающих у любого образованного человека только рвотный рефлекс, исключит нахождение вас в любом цивилизованном обществе!
Регулярный просмотр этих мерзостных помоев вызывает дальнейшую прогрессирующую деградацию у находящихся в культурной изоляции и нищих духом!
[Исправлено: Серый волк, 14.02.2021 - 13:27]
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 16:31
Цитата:
Серый волк:РЕН-ТВ. Это тема. Я смотрю вместо кино -фантастики)) ну так то и вас уважаю любителей фантастики от Навальных и "дождей".
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