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≡ Кому и что выбрать к просмотру?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40928
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 13:29
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Для кого предназначены предлагаемые нам фильмы? Кто поощряет прокат этих «шедевров»? Кого воспитали и кого воспитываем на телевидении и телеэкранах?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10021
Re: Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 13:29
#1
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А вот оказывается для чего эти газеты были преднозначены. Я то ими мангал разжигал
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6965
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 14:09
#2
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Цитата:
Кого воспитали и кого воспитываем на телевидении и телеэкранах?

На телевидении уже никого не воспитаешь
Вся прогрессивная и культурная молодежь смотрит видео в Ютюбе
От Дудя,Парфенова,Варламова закачивая Навальным и иже с ним

[Исправлено: abaika95, 14.02.2021 - 14:10]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10021
Re: Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 14:26
#3
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Цитата:
abaika95:

Даже и не знаю. Я ли единственный чел на планете Земля в оторый не посмотрел про дворец? Кто такой Навальный Я за 2 минуты понял . Про дворец набрал гугел и ровно через минут Я выключил. Все понятно))) клянусь не досмотрел!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6350
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 14:36
#4
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Цитата:
Vit:
Я ли единственный чел на планете Земля

Нас уже двое. Я тоже не смотрел. На ютубе каждый полу или полный деге....т может всё что угодно выложить. :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2193
Re: Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 14:59
#5
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Цитата:
elektron:
Нас уже двое.

Не, трое.

Цитата:
abaika95:
Кого воспитали и кого воспитываем на телевидении и телеэкранах?


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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4475
Re: Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 15:50
#6
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Так в рекламе поголовно российские каналы, Рен-ТВ, НТВ, из наших только 31 канал, последний копирует те же российское. А наши где, наверняка они не один миллиард с моих налогов получают
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11428
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 16:19
#7
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Цитата:
Vit: вот оказывается для чего эти газеты были преднозначены. Я то ими мангал разжигал

Как вы смели покуситься на основы стабильности! :-)_

То есть получается что в итоге?
Целые отделы номерковых обаег в шпикаческих кабинетах занимаются важным государственным делом и вдумчиво, насколько позволяют деревенские кирзовые опилки, читают газету!
Они за это государственные жалования получают!
А вы их трудом мангал разжигаете! :lol: :lol:

Соответственно вы немедленно вызвали неудовольствие своим пренебрежением к шпикаческому труду их пронумерованного коллеги из отдела комментирования форумов.
По этому и отметился номерковый немедленно, прилепив своим достойном птушно-районным шпикаческим образом жизни строчку о своём насущном в труде комментирования! :lol: :lol:

Всё предельно просто.


Цитата:
сайлау курманов: Рен-ТВ, НТВ,

Одно упоминание этих днищеватых помоев, вызывающих у любого образованного человека только рвотный рефлекс, исключит нахождение вас в любом цивилизованном обществе!
Регулярный просмотр этих мерзостных помоев вызывает дальнейшую прогрессирующую деградацию у находящихся в культурной изоляции и нищих духом! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.02.2021 - 13:27]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10021
Кому и что выбрать к просмотру?
Отправлено: 14.02.21 - 16:31
#8
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Цитата:
Серый волк:
РЕН-ТВ. Это тема. Я смотрю вместо кино -фантастики)) ну так то и вас уважаю любителей фантастики от Навальных и "дождей".
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