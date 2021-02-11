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≡ Чтобы иммунитет был коллективным
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40928
Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 11.02.21 - 10:52
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Кампания массовой вакцинации от Covid-19 началась. Каков список приоритетных профессий для бесплатной вакцинации и чего ожидать после инъекции?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2193
Re: Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 11.02.21 - 10:52
#1
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Цитата:
придерживаться следующих ограничений: в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать баню, не принимать алкоголь

Так алкоголь только три дня нельзя? Или все 42?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10021
Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 14.02.21 - 00:10
#2
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Цитата:
В общем виде список приоритетности выглядит так

О, чет меня нету в списке.
Ладно мы и так выживем. Заболеем-Вылечимся А потом сново, опять надо работать. Понятно )))

[Исправлено: Vit, 13.02.2021 - 23:11]

[Исправлено: Vit, 13.02.2021 - 23:13]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10021
Re: Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 14.02.21 - 00:47
#3
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Цитата:
Кстати, поскольку в ряд стран будет возможен въезд только для людей, привитых вакциной производства США, сейчас ведутся переговоры о поставке в Казахстан американской вакцины Pfizer.

Юлия. Может спутником? Как думаешь? Ведь после провала файзера в Европе,. Чет в Казахстан врятли поступит качественая вакцина от Европы/Америки.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13692
Re: Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 14.02.21 - 13:42
#4
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Цитата:
идеи антипрививочников распространились в обществе не хуже настоящей заразы, и люди, исправно прививающие своих собак, перестали разрешать делать прививки собственным детям.

Источник:

Я думаю нужна какая-то социальная реклама против этой заразы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1556
Re: Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 14.02.21 - 14:23
#5
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Цитата:
Vit:
меня нету в списке.


Вам после шести месяцев после выздоровления: на анализ, и
если всё окей, то укольчик. Наверное, какие то антитела ваш организм уже выработал.
Весь Евросоюз уже готов перейти на российскую вакцину, Венгрия дала официальное добро, в Сенате США уже поднимается вопрос о изучении клиники испытании российского "Спутника". Учёных-гамалейцев готовят на Нобелевку.

И кто такая, Юлия ?? Может, Елена ??

Вот кого нет в этом первоочередном списке, то это ПРОДАВЦЫ - они не меньше чем спортсмены или же ЧС-ки, или же гос.служащие ( эти вообще закрылись от карапаим народа всякими кузетовцами) контактируют с народонаселением. В связи с этим к вам , Елена , просьба: вы же почаще бываете на брифингах и прочих матюкальниках - задайте этот вопрос чиновникам от медицины.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1556
Re: Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 14.02.21 - 14:28
#6
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Цитата:
Victor Yang:


Элементарный ЗДРАВЫЙ смысл. А, так это в чистом виде средневековое МРАКОБЕСИЕ, правда в 21 веке.

Цитата:
Козлов я:
только три дня


Только три.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13692
Re: Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 14.02.21 - 14:47
#7
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Цитата:
ACROS:
Элементарный ЗДРАВЫЙ смысл. А, так это в чистом виде средневековое МРАКОБЕСИЕ, правда в 21 веке.

В том-то и дело, что интернетовские диванные икспэрды перекрывают этот здравый смысл. Поэтому нужна социальная реклама.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6350
Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 14.02.21 - 14:52
#8
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Цитата:
Victor Yang:
В том-то и дело, что интернетовские диванные икспэрды перекрывают этот здравый смысл

Нужно заказать у Навального фильм снять за пользу прививок. Глядишь д-лоидов привить получиться.
Ну а остальные сами подтянутся. :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1556
Re: Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 14.02.21 - 14:56
#9
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Цитата:
Victor Yang:
диванные и


Вы это СЕРЪЁЗНО ???
".....Аниськин - это же смешно, ха-ха-ха-ха-ха..."
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13692
Re: Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 14.02.21 - 15:18
#10
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Цитата:
ACROS:
Вы это СЕРЪЁЗНО ???

Что именно? Про то что недалёкие люди слушают больше "знатоков" из интернета? - да, серьёзно - так антипрививочники и увеличивают свою численность.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6350
Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 14.02.21 - 15:21
#11
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Цитата:
Victor Yang:
так антипрививочники и увеличивают свою численность.

Не только, так же и распространение вирусов, в том числе и тех, что были уже практически истреблены. К сожалению
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