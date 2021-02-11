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Чтобы иммунитет был коллективным
Чтобы иммунитет был коллективным
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40928
Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 11.02.21 - 10:52
Кампания массовой вакцинации от Covid-19 началась. Каков список приоритетных профессий для бесплатной вакцинации и чего ожидать после инъекции?
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2193
Re: Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 11.02.21 - 10:52
Цитата:
Так алкоголь только три дня нельзя? Или все 42?
придерживаться следующих ограничений: в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать баню, не принимать алкоголь
Так алкоголь только три дня нельзя? Или все 42?
Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 14.02.21 - 00:10
Цитата:
О, чет меня нету в списке.
Ладно мы и так выживем. Заболеем-Вылечимся А потом сново, опять надо работать. Понятно )))
[Исправлено: Vit, 13.02.2021 - 23:11]
[Исправлено: Vit, 13.02.2021 - 23:13]
В общем виде список приоритетности выглядит так
О, чет меня нету в списке.
Ладно мы и так выживем. Заболеем-Вылечимся А потом сново, опять надо работать. Понятно )))
[Исправлено: Vit, 13.02.2021 - 23:11]
[Исправлено: Vit, 13.02.2021 - 23:13]
Re: Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 14.02.21 - 00:47
Цитата:
Юлия. Может спутником? Как думаешь? Ведь после провала файзера в Европе,. Чет в Казахстан врятли поступит качественая вакцина от Европы/Америки.
Кстати, поскольку в ряд стран будет возможен въезд только для людей, привитых вакциной производства США, сейчас ведутся переговоры о поставке в Казахстан американской вакцины Pfizer.
Юлия. Может спутником? Как думаешь? Ведь после провала файзера в Европе,. Чет в Казахстан врятли поступит качественая вакцина от Европы/Америки.
Re: Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 14.02.21 - 13:42
Цитата:
Я думаю нужна какая-то социальная реклама против этой заразы.
идеи антипрививочников распространились в обществе не хуже настоящей заразы, и люди, исправно прививающие своих собак, перестали разрешать делать прививки собственным детям.
Источник:
Источник:
Я думаю нужна какая-то социальная реклама против этой заразы.
Re: Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 14.02.21 - 14:23
Цитата:
Вам после шести месяцев после выздоровления: на анализ, и
если всё окей, то укольчик. Наверное, какие то антитела ваш организм уже выработал.
Весь Евросоюз уже готов перейти на российскую вакцину, Венгрия дала официальное добро, в Сенате США уже поднимается вопрос о изучении клиники испытании российского "Спутника". Учёных-гамалейцев готовят на Нобелевку.
И кто такая, Юлия ?? Может, Елена ??
Вот кого нет в этом первоочередном списке, то это ПРОДАВЦЫ - они не меньше чем спортсмены или же ЧС-ки, или же гос.служащие ( эти вообще закрылись от карапаим народа всякими кузетовцами) контактируют с народонаселением. В связи с этим к вам , Елена , просьба: вы же почаще бываете на брифингах и прочих матюкальниках - задайте этот вопрос чиновникам от медицины.
Vit:
меня нету в списке.
меня нету в списке.
Вам после шести месяцев после выздоровления: на анализ, и
если всё окей, то укольчик. Наверное, какие то антитела ваш организм уже выработал.
Весь Евросоюз уже готов перейти на российскую вакцину, Венгрия дала официальное добро, в Сенате США уже поднимается вопрос о изучении клиники испытании российского "Спутника". Учёных-гамалейцев готовят на Нобелевку.
И кто такая, Юлия ?? Может, Елена ??
Вот кого нет в этом первоочередном списке, то это ПРОДАВЦЫ - они не меньше чем спортсмены или же ЧС-ки, или же гос.служащие ( эти вообще закрылись от карапаим народа всякими кузетовцами) контактируют с народонаселением. В связи с этим к вам , Елена , просьба: вы же почаще бываете на брифингах и прочих матюкальниках - задайте этот вопрос чиновникам от медицины.
Re: Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 14.02.21 - 14:28
Цитата:
Элементарный ЗДРАВЫЙ смысл. А, так это в чистом виде средневековое МРАКОБЕСИЕ, правда в 21 веке.
Цитата:
Только три.
Victor Yang:
Элементарный ЗДРАВЫЙ смысл. А, так это в чистом виде средневековое МРАКОБЕСИЕ, правда в 21 веке.
Цитата:
Козлов я:
только три дня
только три дня
Только три.
Re: Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 14.02.21 - 14:47
Цитата:
В том-то и дело, что интернетовские диванные икспэрды перекрывают этот здравый смысл. Поэтому нужна социальная реклама.
ACROS:
Элементарный ЗДРАВЫЙ смысл. А, так это в чистом виде средневековое МРАКОБЕСИЕ, правда в 21 веке.
Элементарный ЗДРАВЫЙ смысл. А, так это в чистом виде средневековое МРАКОБЕСИЕ, правда в 21 веке.
В том-то и дело, что интернетовские диванные икспэрды перекрывают этот здравый смысл. Поэтому нужна социальная реклама.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6350
Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 14.02.21 - 14:52
Цитата:
Нужно заказать у Навального фильм снять за пользу прививок. Глядишь д-лоидов привить получиться.
Ну а остальные сами подтянутся.
Victor Yang:
В том-то и дело, что интернетовские диванные икспэрды перекрывают этот здравый смысл
В том-то и дело, что интернетовские диванные икспэрды перекрывают этот здравый смысл
Нужно заказать у Навального фильм снять за пользу прививок. Глядишь д-лоидов привить получиться.
Ну а остальные сами подтянутся.
Re: Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 14.02.21 - 14:56
Цитата:
Вы это СЕРЪЁЗНО ???
".....Аниськин - это же смешно, ха-ха-ха-ха-ха..."
Victor Yang:
диванные и
диванные и
Вы это СЕРЪЁЗНО ???
".....Аниськин - это же смешно, ха-ха-ха-ха-ха..."
Re: Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 14.02.21 - 15:18
Цитата:
Что именно? Про то что недалёкие люди слушают больше "знатоков" из интернета? - да, серьёзно - так антипрививочники и увеличивают свою численность.
ACROS:
Вы это СЕРЪЁЗНО ???
Вы это СЕРЪЁЗНО ???
Что именно? Про то что недалёкие люди слушают больше "знатоков" из интернета? - да, серьёзно - так антипрививочники и увеличивают свою численность.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6350
Чтобы иммунитет был коллективным
Отправлено: 14.02.21 - 15:21
Цитата:
Не только, так же и распространение вирусов, в том числе и тех, что были уже практически истреблены. К сожалению
Victor Yang:
так антипрививочники и увеличивают свою численность.
так антипрививочники и увеличивают свою численность.
Не только, так же и распространение вирусов, в том числе и тех, что были уже практически истреблены. К сожалению
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