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Кстати, поскольку в ряд стран будет возможен въезд только для людей, привитых вакциной производства США, сейчас ведутся переговоры о поставке в Казахстан американской вакцины Pfizer.

Цитата:Юлия. Может спутником? Как думаешь? Ведь после провала файзера в Европе,. Чет в Казахстан врятли поступит качественая вакцина от Европы/Америки.