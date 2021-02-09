Отправлено: - 15:16

drakon:

Буран начинается. Ещё вчкра - обещали.

Цитата:Пишут что буран и гололед вызвали хаос на дорогах Германии правда это?А еще Россия выгнала вашего дипломата из страны за участие в митингах а ваши российского выгналиБудешь на пикет выходить к зданию российского посольства с поддержкой? Или всё-таки за свою страну выступишь где тебя приютили?))