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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11013
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.02.21 - 15:13
#5161
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Цитата:
drakon:
Яйцы класса С1, стоят в КОстанае 460-500


вранье..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6962
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.02.21 - 15:16
#5162
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Цитата:
drakon:
Буран начинается. Ещё вчкра - обещали.

Пишут что буран и гололед вызвали хаос на дорогах Германии правда это?
А еще Россия выгнала вашего дипломата из страны за участие в митингах а ваши российского выгнали
Будешь на пикет выходить к зданию российского посольства с поддержкой? Или всё-таки за свою страну выступишь где тебя приютили?))
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21127
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.02.21 - 15:46
#5163
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Цитата:
abaika95:
Пишут что буран и гололед вызвали хаос на дорогах Германии правда это?

Брехня, всё брехня.А дипломатов - высылаот(
Так такая у них - работа... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21127
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.02.21 - 15:48
#5164
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Цитата:
alex_60:
вранье..

Читай КН... :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6962
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.02.21 - 15:55
#5165
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Цитата:
drakon:
Брехня, всё брехня

Читай дойче велле
Они не будут врать)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21127
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.02.21 - 16:39
#5166
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Цитата:
abaika95:
Читай дойче велле Они не будут врать)

Читал и читаю каждый день... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6962
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.02.21 - 16:57
#5167
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Цитата:
drakon:
Читал и читаю каждый день.

Значит криво читаешь
Написали они что у вас хаос писец и вообще апокалипсис из за мелкого снега
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21127
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.02.21 - 17:16
#5168
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Цитата:
abaika95:
апокалипсис из за мелкого снега

Навкрное не поеду, за Барбарой.
Апокалипсис, на улице... 8-) :-o
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3090
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.02.21 - 18:06
#5169
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Цитата:
drakon:
Читай КН..

----Наверное тоже желтушная пресса ?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21127
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.02.21 - 12:43
#5170
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На улице -6 градусов. Ночью был снег.

Опять - апокалипсис. Но ЖКХ на
страже... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21127
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.02.21 - 18:14
#5171
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Вот отъехал на пару минут из дома.

Сосед приходил.Посмотрел,молока нет, ушёл.... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21127
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.02.21 - 13:37
#5172
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Девочки, мои! Я Вас, всех - люблю!!!

С Праздником! Всех Влюблённых!!!
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