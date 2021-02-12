Отправлено: - 12:42

ACROS:

идиотизм ПДД в том что: в век сверскоростей и новейших и скоростных авто, на автотрассах устанавливают скоростные пределы как для советских "Москвичей" и "Жигулей"- 100км/час и 110 км/час

Цитата:Это не идиотизм, а правила прописанные чей то кровью. Практически по всей Европе тоже ограничения в среднем от 110 до 130 км/ч. За исключением Германии, где ещё остались участки с без ограничения скорости. В тоё же США 75 миль, что равно 121 км/ч. Так что можно и дальше по всему миру на москвичах и жигулях ездить, сам не знаю, кто и зачем Порше, BMW и прочее покупают.