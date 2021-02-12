Прогноз на 5 дней
небольшой снег-4°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нарушения при расследовании ДТП на трассе Костанай-Рудный, где погибли 2 ребёнка, исследуют в суде
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40926
Нарушения при расследовании ДТП на трассе Костанай-Рудный, где погибли 2 ребёнка, исследуют в суде
Отправлено: 12.02.21 - 15:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце июля 2020 года в этой аварии погиб 4-летний ребенок, а женщина и 12-летний мальчик получили телесные повреждения. Позже подросток скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Сейчас дело рассматривает суд № 2 Костаная.
Читать новость

лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1335
Re: Нарушения при расследовании ДТП на трассе Костанай-Рудный,...
Отправлено: 12.02.21 - 15:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеожетона не было? Регистратор в патрульном авто для чего? Сейчас видеорегистраторы в каждом втором авто, странно что момент ДТП запечатлела только камера наблюдения придорожного кафе
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1549
Re: Нарушения при расследовании ДТП на трассе Костанай-Рудный,...
Отправлено: 12.02.21 - 17:09
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:


Корпоративная "этика".
110 км/час- это разрешённая ПДД скорость для трасс с разделительной ПОЛОСОЙ, плюс 9 км/час допуска и можно законно и не спеша ехать со скоростью 119 км/час. И по этой трассе ВСЕ передвигаются с такой скоростью ( идиотизм ПДД в том что: в век сверскоростей и новейших и скоростных авто, на автотрассах устанавливают скоростные пределы как для советских "Москвичей" и "Жигулей"- 100км/час и 110 км/час).
А если спешить, то конечно и можно втопить и под 150 км/час.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10015
Re: Нарушения при расследовании ДТП на трассе Костанай-Рудный,...
Отправлено: 14.02.21 - 12:24
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лет 20 назад было, я еще молод был но очень хорошо помню как у соседа единственный сын погиб. Он сосед ,точно не помню, около года мучился, а потом все таки решился, нашли его в сарае мертвым с ножом.не видел чел будущее без сына. Я вот смотрю на потерпевших. У них погибли, то ради чего мы все живем. Смог ли Я например,не дай бог, ходить по судам и че то доказывать. Наверно смог если Я точно знал что Я не виноват. Но видос где жигули дернулось а потом остановилось на развороте все видели. Как не крути чел сначало поехал, а потом посмотрел в зеркало . То есть он болван. Он посчитал что не он должен прпускать, а его.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6343
Нарушения при расследовании ДТП на трассе Костанай-Рудный, где погибли 2 ребёнка, исследуют в суде
Отправлено: 14.02.21 - 12:42
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
идиотизм ПДД в том что: в век сверскоростей и новейших и скоростных авто, на автотрассах устанавливают скоростные пределы как для советских "Москвичей" и "Жигулей"- 100км/час и 110 км/час

Это не идиотизм, а правила прописанные чей то кровью. Практически по всей Европе тоже ограничения в среднем от 110 до 130 км/ч. За исключением Германии, где ещё остались участки с без ограничения скорости. В тоё же США 75 миль, что равно 121 км/ч. Так что можно и дальше по всему миру на москвичах и жигулях ездить, сам не знаю, кто и зачем Порше, BMW и прочее покупают. ;-)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10015
Нарушения при расследовании ДТП на трассе Костанай-Рудный, где погибли 2 ребёнка, исследуют в суде
Отправлено: 14.02.21 - 12:51
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Правило которые написаны, кровью. Они же по факту просты. Очень легкие и запомнить их просто . Дай дорогу дураку . Простые ддд. Все. И потом не надо будет доказывать кто прав, а кто нет. А тем более в страшных ситуациях где трупы и тем более невиные дети
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS