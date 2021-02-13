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≡ Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40922
Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
Отправлено: 13.02.21 - 14:49
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"Буран" останется в собственности АО "РКК "Байконур", 20% акций которого принадлежит РГП на ПХВ "Инфракос" и оставшиеся 80% – гендиректору АО Дамиру Мусе. Межрайонный экономический суд Алматы отказал в удовлетворении иска.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10007
Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
Отправлено: 14.02.21 - 01:12
#15
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Цитата:
костанаец:

Ну? Так где реальное изделие 1.01)) Улетело или на ВДНХ или затерялся в степях Казахстана? ) вы запутали уже . Где Буран? Признавайтесь.

[Исправлено: Vit, 14.02.2021 - 00:14]
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2007
Re: Казахстану не удалось вернуть космический корабль...
Отправлено: 14.02.21 - 03:12
#16
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Цитата:
Vit:
Так где реальное изделие 1.01)) Улетело или на ВДНХ или затерялся в степях Казахстана? ) вы запутали уже . Где Буран? Признавайтесь.

На ВДНХ это макет Бурана, макет использовался для испытаний аэродинамических свойств корпуса челнока. Внутри этот Буран был пустой, без каких-либо элементов управления, без двигателей, - макет одним словом. А вот на Байконуре, о чём судятся, это действительно оригинал номер 2.
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