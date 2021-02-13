Отправлено: - 03:12

Vit:

Так где реальное изделие 1.01)) Улетело или на ВДНХ или затерялся в степях Казахстана? ) вы запутали уже . Где Буран? Признавайтесь.

Цитата:На ВДНХ это макет Бурана, макет использовался для испытаний аэродинамических свойств корпуса челнока. Внутри этот Буран был пустой, без каких-либо элементов управления, без двигателей, - макет одним словом. А вот на Байконуре, о чём судятся, это действительно оригинал номер 2.