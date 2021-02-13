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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40922
Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 11:04
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Я имею в виду наших коммунальщиков. Похоже, в их рядах полно инициативных людей, которые ищут все новые возможности запустить руку в карман граждан. И поводы для этого находят, как им кажется, неотразимые, с ссылкой даже на главный закон страны.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1139
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 21:24
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
Однако, моих соседей Сия инструкция обошла стороной, у них до сих пор счётчик на улице. Что и думать не знаю...

Зато скорее всего ваши соседи платят или платили пресловутый коэффициент. А когда счётчик установлен в отапливаемом помещении, то этот коэффициент не платится. Хотя точно не знаю, вроде его недавно отменили для всех. По поводу него было много разбирательств и газетных статей.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2232
Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 22:16
#16
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Цитата:
olegggon:
то этот коэффициент не платится. Хотя точно не знаю, вроде его недавно отменили для всех.


Не отменили. В извещении об оплате потреблённого газа стоит: Кп 1,163 (коэффициент перерасчёта показаний прибора учёта). Счётчик на улице.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2232
Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 22:25
#17
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Цитата:
Сыкымы:
Никогда газовики (будь то Облтрансгаз, или ТрансгазАймак и т.д.) не занимались обследованием (проверкой тяги в дымоходах и вентканалах)


Похоже, это дочерняя шарашкина контора - "ТОО "КостанайГазАймак"
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2187
Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 23:27
#18
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Цитата:
таноми52:
Похоже, это дочерняя шарашкина контора - "ТОО "КостанайГазАймак"


Вы правы, фамилия этой шарашкиной конторы- ТОО "РЦКУ-Костанай". Цель ее "деятельности"- снятие денег с жителей города за фиктивную работу по "проверке" объектов потребления газа. На самом деле приходит дородная тетя, полчаса объясняет тебе, как перечислить им 2600 тг, бросает косой взгляд на печку и до свидания. Хорошо, если мазнет кисточкой со страшно дорогим туалетным мылом Дуру по одному крану.
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