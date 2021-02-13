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Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40922
Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
Отправлено: 13.02.21 - 14:49
"Буран" останется в собственности АО "РКК "Байконур", 20% акций которого принадлежит РГП на ПХВ "Инфракос" и оставшиеся 80% – гендиректору АО Дамиру Мусе. Межрайонный экономический суд Алматы отказал в удовлетворении иска.
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Re: Казахстану не удалось вернуть космический корабль...
Отправлено: 13.02.21 - 14:49
И зачем он вам, этот буран?
Летать на нём, чтоли -
собрались?...
Летать на нём, чтоли -
собрались?...
Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
Отправлено: 13.02.21 - 15:10
Цитата:
Ну как зачем?
Нужен ,история это наша.
И ,да полетим,обязательно.
.....не сейчас, потом!
drakon:
И зачем он вам, этот буран? Летать на нём, чтоли - собрались?...
И зачем он вам, этот буран? Летать на нём, чтоли - собрались?...
Ну как зачем?
Нужен ,история это наша.
И ,да полетим,обязательно.
.....не сейчас, потом!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 560
Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
Отправлено: 13.02.21 - 15:12
на Марс хотят полететь, на халяву, как и всегда
Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
Отправлено: 13.02.21 - 16:42
Цитата:
Можно и сейчас.
Водительские удостоверения -
отменили, садись и ехай...
urmas:
.....не сейчас, потом!
.....не сейчас, потом!
Можно и сейчас.
Водительские удостоверения -
отменили, садись и ехай...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4472
Re: Казахстану не удалось вернуть космический корабль...
Отправлено: 13.02.21 - 16:58
Ничего не понял. Сам буран, тот самый супер- самолёт, стоит на ВДНХ в Москве, о чем речь?(второй лётный экземпляр корабля "Буран", который в 1991 году должен был отправиться к станции "Мир
Ещё один что-ли, за него судятся?
Ещё один что-ли, за него судятся?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10007
Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
Отправлено: 13.02.21 - 17:09
Цитата:
сайлау курманов:Я тоже не понял. На ВДНХ реально стоит буран. У меня куча фоток,Я на фоне бурана. Значит еще один походу стоит в Казахстане.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6342
Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
Отправлено: 13.02.21 - 17:09
Цитата:
Я тоже ничего не понял:
Цитата:
А что тогда на ВДНХ стоит?
сайлау курманов:
Я тоже ничего не понял:
Цитата:
Первый орбитальный корабль-ракетоплан "Буран" совершил единственный космический полёт 15 ноября 1988 года. Продолжительность полёта составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли. Полёт прошёл без экипажа в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения. Этот факт вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. Корабль также хранился в монтажно-испытательном корпусе на "Байконуре", но был разрушен в 2002 году. На него обрушилась крыша.NG.kz:
А что тогда на ВДНХ стоит?
Re: Казахстану не удалось вернуть космический корабль...
Отправлено: 13.02.21 - 17:16
Цитата:
Можно.но не сейчас.
Космодром из под аренды уйдет
Тогда полетим.
А сейчас необходимо соблюдать обязательства, аренда это святое.
drakon:
Можно и сейчас. Водительские удостоверения - отменили, садись и ехай...
Можно и сейчас. Водительские удостоверения - отменили, садись и ехай...
Можно.но не сейчас.
Космодром из под аренды уйдет
Тогда полетим.
А сейчас необходимо соблюдать обязательства, аренда это святое.
Re: Казахстану не удалось вернуть космический корабль...
Отправлено: 13.02.21 - 17:17
Цитата:
Макет,однако.
Их было несколько,для разных целей...
elektron:
А что тогда на ВДНХ стоит?
А что тогда на ВДНХ стоит?
Макет,однако.
Их было несколько,для разных целей...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6342
Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
Отправлено: 13.02.21 - 17:38
Цитата:
Кто же мог подумать, кругом обман.
urmas:
Макет,однако.
Макет,однако.
Кто же мог подумать, кругом обман.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1546
Re: Казахстану не удалось вернуть космический корабль...
Отправлено: 13.02.21 - 18:59
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Второй экземпляр корабля "Буран" -11Ф35.
Заводской № 2К1 - ВТОРОЙ корабль, первый полёт.
Из всего этого я понял, что на Байконуре - второй экземпляр или копия того что на ВДНХ, и он должен был совершить второй полёт, но свой первый рейс, в космос на станцию "МИР".
Концовку статьи журналист просто-напросто перепутал, я так думаю.
сайлау курманов:
Цитата:
Vit:
Цитата:
elektron:
Второй экземпляр корабля "Буран" -11Ф35.
Заводской № 2К1 - ВТОРОЙ корабль, первый полёт.
Из всего этого я понял, что на Байконуре - второй экземпляр или копия того что на ВДНХ, и он должен был совершить второй полёт, но свой первый рейс, в космос на станцию "МИР".
Концовку статьи журналист просто-напросто перепутал, я так думаю.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 111
Re: Казахстану не удалось вернуть космический корабль...
Отправлено: 13.02.21 - 20:56
Цитата:
На ВДНХ стоит Китайская реплика!Сам оригинал собирали в 1990 году на Дизельном заводе в Костанае из комплектующих... электроника поставлялась из Финляндии навигационное оборудование из Индии, двигатель из России...всё остальное на заводе "Ремдортехника" по ул.Уральская 33..).
Но возникает вопрос.. космический корабль "Буран"это транспортное средство? Если да,то изделие 11Ф35 имеет гос.номер он не снят с учёта.. ,оплачивался ли транспортный налог с 1991 года?)))
elektron:
А что тогда на ВДНХ стоит?
А что тогда на ВДНХ стоит?
На ВДНХ стоит Китайская реплика!Сам оригинал собирали в 1990 году на Дизельном заводе в Костанае из комплектующих... электроника поставлялась из Финляндии навигационное оборудование из Индии, двигатель из России...всё остальное на заводе "Ремдортехника" по ул.Уральская 33..).
Но возникает вопрос.. космический корабль "Буран"это транспортное средство? Если да,то изделие 11Ф35 имеет гос.номер он не снят с учёта.. ,оплачивался ли транспортный налог с 1991 года?)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6342
Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
Отправлено: 13.02.21 - 21:48
Цитата:
Это вам Лёха Навальный лично рассказал? Цитата:
Ну тут у некоторых смотрю больничный налог ещё не погашен.
Погасите, поговорим.
ПолиграфЪ Боярышников:
На ВДНХ стоит Китайская реплика!
На ВДНХ стоит Китайская реплика!
Это вам Лёха Навальный лично рассказал? Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
оплачивался ли транспортный налог с 1991 года?)))
оплачивался ли транспортный налог с 1991 года?)))
Ну тут у некоторых смотрю больничный налог ещё не погашен.
Погасите, поговорим.
к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 101
Re: Казахстану не удалось вернуть космический корабль...
Отправлено: 13.02.21 - 21:56
В 2002 году единственный летавший в космос «Буран» (изделие 1.01) был разрушен при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором он хранился вместе с готовыми экземплярами ракеты-носителя «Энергия».
это 2 резервный экземпляр
это 2 резервный экземпляр
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