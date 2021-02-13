Отправлено: - 21:24

сайлау курманов:

Однако, моих соседей Сия инструкция обошла стороной, у них до сих пор счётчик на улице. Что и думать не знаю...

Цитата:Зато скорее всего ваши соседи платят или платили пресловутый коэффициент. А когда счётчик установлен в отапливаемом помещении, то этот коэффициент не платится. Хотя точно не знаю, вроде его недавно отменили для всех. По поводу него было много разбирательств и газетных статей.