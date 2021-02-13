Отправлено: - 17:09

сайлау курманов:



Первый орбитальный корабль-ракетоплан "Буран" совершил единственный космический полёт 15 ноября 1988 года. Продолжительность полёта составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли. Полёт прошёл без экипажа в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения. Этот факт вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. Корабль также хранился в монтажно-испытательном корпусе на "Байконуре", но был разрушен в 2002 году. На него обрушилась крыша.NG.kz:



Цитата:Я тоже ничего не понял:Цитата:А что тогда на ВДНХ стоит?