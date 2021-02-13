Я имею в виду наших коммунальщиков. Похоже, в их рядах полно инициативных людей, которые ищут все новые возможности запустить руку в карман граждан. И поводы для этого находят, как им кажется, неотразимые, с ссылкой даже на главный закон страны. Читать новость
А недавно сам был свидетелем эпизода. В частный сектор пришла женщина, посмотрела кран и конфорки и выписала счет на 2 600 тенге за техническое обслуживание. Наверное, руководство обслуживающей конторы должно публично разъяснить суть произошедшего?
Десять лет назад заставили меня занести газовый счётчик домой, для чего пришлось заказать новый проект, монтаж и за всё платить. Сильно не возмущался, потому что была новая инструкция, мол в зиму холодный газ по объему меньше и счётчик показывает меньше. Однако, моих соседей Сия инструкция обошла стороной, у них до сих пор счётчик на улице. Что и думать не знаю...
alex_60: я к тебе в избушку приду, скажу или платите или отключаю, в феврале, и удостоверение покажу. оплатишь сразу. и про договор не вспомнишь.
Ты знаешь ко мне в избушку не так то просто попасть,это тебе не общежитие-скворечник,звонок в дверь ворот, автоматически передаётся на смартфон и если там не знакомая рожа,то естественно никто тебе не откроет. В феврале месяце газ никто никто не отключает,если только там нет космических долгов,а с оплатой коммуналки у меня всё в порядке. Ну и у потребителя есть выбор,с какой компанией заключить договор на ТО,так что , если пришёл Каймак можете послать их и сказать ,что у меня договор с другой обслуживающией компанией.
Костанайцы много лет прекрасно контактировали с горгазом, к нам периодически заглядывали их работники, убеждались в нормальной работе крана и плиты, иногда смазывали конфорки. Все было совершенно бесплатно...
Да, бесплатно (вернее, стоимость обслуживания оборудования входила тогда в стоимость потреблённого газа) и систематически - Горгаз неукоснительно следил за исправностью, беспокоясь за безопасность потребителей. //Но вот пришел «КазТрансГаз Аймак» и началось// Теперь за осмотр газовых плиты, котла и печки платится отдельно за каждый, у родственниЦы набегает почти 5 тыс. тенге. При этом платить за ремонт, в случае неисправности, надо отдельно. Дальше - больше. В декабре 2020 пришли представительницы ТОО "КостанайГазАймак" и заключили со старушкой договор "на периодическую проверку на плотность газоотходов и вентиляционных каналов индивидуальных жилых домов и квартир" (периодичность - раз в год) . Обошлось сие в 2,5 тыс. тенге. Как они собирались определять "плотность" неизвестно. Просто заполнили бумагу, взяли деньги и ушли. Правда, сказали, что перед отопительным сезоном можно в их "фирме" заказать чистку дымоходов. И всё сделают БЕСПЛАТНО. Но в договоре на обслуживание говорится только о ПРОВЕРКЕ. Так что хозяйку ждут сюрпризы. Интересно, какие ещё "услуги" выделит ГазАймак, за что ещё будет драть деньги с потребителей?
таноми52: В декабре 2020 пришли представительницы ТОО "КостанайГазАймак" и заключили со старушкой договор "на периодическую проверку на плотность газоотходов и вентиляционных каналов индивидуальных жилых домов и квартир" (периодичность - раз в год)
НИКОГДА!!! Никогда газовики (будь то Облтрансгаз, или ТрансгазАймак и т.д.) не занимались обследованием (проверкой тяги в дымоходах и вентканалах), только требовали заключение от уполномоченных органов. Кидалово 100%
Вот значит как заботится государство: //Нарастить ресурсную базу для производства товарного газа и выработать новые подходы к регулированию рынка поручил кабинету министров и госфонду «Самрук-Казына» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 26 января 2021 года.// или опять неправильно поняли и неправильно приняли к исполнению.далее тут
[code]НИКОГДА!!! Никогда газовики (будь то Облтрансгаз, или ТрансгазАймак и т.д.) не занимались обследованием (проверкой тяги в дымоходах и вентканалах), только требовали заключение от уполномоченных органов. Кидалово 100% были в том году такие,с Рудного ( так они сказали ) даже мне демонстрировали орудия анализа китайский какой-то онимометр..мы говорит сейчас будет тягу в колодцах проверять... я скзал..даже бесплатно не подпущу к горелке..она работает, автомат тоже через 39 сек срабатывает. ..говорю ребятам. если я поддувало на котле открою, Вас через него вместе с Вашей китайской игрушкой вытянет. короче денег им не дал, в дом не пустил ( не хаммил, не грубил )шутками-прибаудками выпер из двора и пожелал удачи ( просили за годовое обслуживание около 3 к )
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