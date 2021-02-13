Прогноз на 5 дней
ясно-5°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40922
Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 11:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я имею в виду наших коммунальщиков. Похоже, в их рядах полно инициативных людей, которые ищут все новые возможности запустить руку в карман граждан. И поводы для этого находят, как им кажется, неотразимые, с ссылкой даже на главный закон страны.
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7699
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 11:04
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А недавно сам был свидетелем эпизода. В частный сектор пришла женщина, посмотрела кран и конфорки и выписала счет на 2 600 тенге за техническое обслуживание. Наверное, руководство обслуживающей конторы должно публично разъяснить суть произошедшего?

Источник:

Я к вам приду домой, выпишу счёт на 10000 и что вы его оплатите?
Основанием для оплаты должен быть договор на ТО,а не тётенька контролер.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4472
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 11:05
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Десять лет назад заставили меня занести газовый счётчик домой, для чего пришлось заказать новый проект, монтаж и за всё платить. Сильно не возмущался, потому что была новая инструкция, мол в зиму холодный газ по объему меньше и
счётчик показывает меньше. Однако, моих соседей Сия инструкция обошла стороной, у них до сих пор счётчик на улице. Что и думать не знаю...
Профайл Посетить вебсайт
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11013
Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 11:12
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зачем смазывать. руки пачкать.
у меня в Мичурине профессор просто написал -модель плиты устаревшая, заменить на новую модель.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11013
Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 11:16
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
к вам приду домой, выпишу счёт на 10000 и что вы его оплатите?


я к тебе в избушку приду, скажу или платите или отключаю, в феврале,
и удостоверение покажу.
оплатишь сразу. и про договор не вспомнишь.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7699
Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 11:36
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
я к тебе в избушку приду, скажу или платите или отключаю, в феврале, и удостоверение покажу. оплатишь сразу. и про договор не вспомнишь.

Ты знаешь ко мне в избушку не так то просто попасть,это тебе не общежитие-скворечник,звонок в дверь ворот, автоматически передаётся на смартфон и если там не знакомая рожа,то естественно никто тебе не откроет.
В феврале месяце газ никто никто не отключает,если только там нет космических долгов,а с оплатой коммуналки у меня всё в порядке.
Ну и у потребителя есть выбор,с какой компанией заключить договор на ТО,так что , если пришёл Каймак можете послать их и сказать ,что у меня договор с другой обслуживающией компанией.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11013
Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 11:46
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ты знаешь ко мне в избушку не так то просто попаст


да ну. забор не препятствие.
лестница, и весь твой забор.
причина-утечка газа, и вся твоя чс..
в одно место. будет послана.
угроза жизни города Тобыл.
живешь в облаках..

[Исправлено: alex_60, 13.02.2021 - 11:47]
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7699
Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 13:38
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
угроза жизни города Тобыл

:lol: :lol: :lol: Чё то несерьёзно как то ЧС лестница.
Надо сразу группу захвата,ОМОН,ломать ворота нафик, преступление века, халявщикам из Каймака дверь не открыли.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2230
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 17:23
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанайцы много лет прекрасно контактировали с горгазом, к нам периодически заглядывали их работники, убеждались в нормальной работе крана и плиты, иногда смазывали конфорки. Все было совершенно бесплатно...

Источник:


Да, бесплатно (вернее, стоимость обслуживания оборудования входила тогда в стоимость потреблённого газа) и систематически - Горгаз неукоснительно следил за исправностью, беспокоясь за безопасность потребителей.
//Но вот пришел «КазТрансГаз Аймак» и началось//
Теперь за осмотр газовых плиты, котла и печки платится отдельно за каждый, у родственниЦы набегает почти 5 тыс. тенге. При этом платить за ремонт, в случае неисправности, надо отдельно.
Дальше - больше. В декабре 2020 пришли представительницы ТОО "КостанайГазАймак" и заключили со старушкой договор "на периодическую проверку на плотность газоотходов и вентиляционных каналов индивидуальных жилых домов и квартир" (периодичность - раз в год) . Обошлось сие в 2,5 тыс. тенге. Как они собирались определять "плотность" неизвестно. Просто заполнили бумагу, взяли деньги и ушли. Правда, сказали, что перед отопительным сезоном можно в их "фирме" заказать чистку дымоходов. И всё сделают БЕСПЛАТНО. Но в договоре на обслуживание говорится только о ПРОВЕРКЕ. Так что хозяйку ждут сюрпризы.
Интересно, какие ещё "услуги" выделит ГазАймак, за что ещё будет драть деньги с потребителей?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1546
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 18:34
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
пришёл Каймак


Точно, подмечено: "каймак" - лапшу развешали, СЛИВКИ сняли.
Чётко работают, ёжики (южане)- 100 и 1 ЧЕСТНЫЙ способ отъёма денег у населения.
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1287
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 19:25
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
В декабре 2020 пришли представительницы ТОО "КостанайГазАймак" и заключили со старушкой договор "на периодическую проверку на плотность газоотходов и вентиляционных каналов индивидуальных жилых домов и квартир" (периодичность - раз в год)

НИКОГДА!!! Никогда газовики (будь то Облтрансгаз, или ТрансгазАймак и т.д.) не занимались обследованием (проверкой тяги в дымоходах и вентканалах), только требовали заключение от уполномоченных органов. Кидалово 100%
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6340
Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 19:34
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Кидалово 100%

Вот значит как заботится государство:
//Нарастить ресурсную базу для производства товарного газа и выработать новые подходы к регулированию рынка поручил кабинету министров и госфонду «Самрук-Казына» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 26 января 2021 года.//
или опять неправильно поняли и неправильно приняли к исполнению.далее тут
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6340
Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 19:54
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тут, можно увидить рецензии пользователей, или клиентов
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7699
Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 20:24
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Чётко работают, ёжики (южане)- 100 и 1 ЧЕСТНЫЙ способ отъёма денег у населения.

Под них закон даже написали,эксплуатация газовых приборов без ВДГО запрещена,так что всё законно тут не докопаешся.
Профайл
Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
229
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 21:00
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[code]НИКОГДА!!! Никогда газовики (будь то Облтрансгаз, или ТрансгазАймак и т.д.) не занимались обследованием (проверкой тяги в дымоходах и вентканалах), только требовали заключение от уполномоченных органов. Кидалово 100%
были в том году такие,с Рудного ( так они сказали ) даже мне демонстрировали орудия анализа :lol: :lol: :lol: китайский какой-то онимометр..мы говорит сейчас будет тягу в колодцах проверять... :lol: я скзал..даже бесплатно не подпущу к горелке..она работает, автомат тоже через 39 сек срабатывает. ..говорю ребятам. если я поддувало на котле открою, Вас через него вместе с Вашей китайской игрушкой вытянет. короче денег им не дал, в дом не пустил ( не хаммил, не грубил )шутками-прибаудками выпер из двора и пожелал удачи :lol: ( просили за годовое обслуживание около 3 к )
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 73, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 73
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS