Отправлено: - 11:36

alex_60:

я к тебе в избушку приду, скажу или платите или отключаю, в феврале, и удостоверение покажу. оплатишь сразу. и про договор не вспомнишь.

Цитата:Ты знаешь ко мне в избушку не так то просто попасть,это тебе не общежитие-скворечник,звонок в дверь ворот, автоматически передаётся на смартфон и если там не знакомая рожа,то естественно никто тебе не откроет.В феврале месяце газ никто никто не отключает,если только там нет космических долгов,а с оплатой коммуналки у меня всё в порядке.Ну и у потребителя есть выбор,с какой компанией заключить договор на ТО,так что , если пришёл Каймак можете послать их и сказать ,что у меня договор с другой обслуживающией компанией.