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≡ Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц, виновных в нарушении прав человека в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40922
Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц, виновных в нарушении прав человека в Казахстане
Отправлено: 13.02.21 - 13:25
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Европейский парламент (ЕП) жестко раскритиковал политическую ситуацию в Казахстане и призвал ввести санкции.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21126
Re: Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц,...
Отправлено: 13.02.21 - 13:25
#1
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Правильно, освободить всех
политзаключёных, журналистов... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6340
Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц, виновных в нарушении прав человека в Казахстане
Отправлено: 13.02.21 - 15:06
#2
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Цитата:
drakon:
Правильно, освободить всех

И "француза" домой позвать, негоже "навальному" Казахстана по заграницам мотаться. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11013
Re: Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц,...
Отправлено: 13.02.21 - 16:18
#3
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вот злодеи.
брехня все это.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6340
Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц, виновных в нарушении прав человека в Казахстане
Отправлено: 13.02.21 - 16:53
#4
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Цитата:
NG.kz:- \"вызывающее беспокойство ухудшение общей ситуации с правами человека\".- Депутаты \"ненадлежащим образом использовали ограничения во время пандемии как повод для усиления политических репрессий\".

Ну перебор был с завариванием дверей. Лишение свободы - тоже однако статья.
;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1546
Re: Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц,...
Отправлено: 13.02.21 - 19:06
#5
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Ну, и самое главное: против КОГО введут адресные санкции - тот КТО дал отмашку или против рядового омоновца, который конкретно виновен в нарушений прав человека ??
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