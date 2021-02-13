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Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
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