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Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц, виновных в нарушении прав человека в Казахстане
Дожили …Европарламент призвал ввести санкции против лиц, виновных в нарушении прав человека в Казахстане
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