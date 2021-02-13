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≡ Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40922
Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
Отправлено: 13.02.21 - 14:49
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"Буран" останется в собственности АО "РКК "Байконур", 20% акций которого принадлежит РГП на ПХВ "Инфракос" и оставшиеся 80% – гендиректору АО Дамиру Мусе. Межрайонный экономический суд Алматы отказал в удовлетворении иска.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21125
Re: Казахстану не удалось вернуть космический корабль...
Отправлено: 13.02.21 - 14:49
#1
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И зачем он вам, этот буран?
Летать на нём, чтоли -
собрались?... :lol: ;-)
Профайл
u
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
3
Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
Отправлено: 13.02.21 - 15:10
#2
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Цитата:
drakon:
И зачем он вам, этот буран? Летать на нём, чтоли - собрались?... :lol:

Ну как зачем?
Нужен ,история это наша.
И ,да полетим,обязательно.
.....не сейчас, потом!
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
559
Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
Отправлено: 13.02.21 - 15:12
#3
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на Марс хотят полететь, на халяву, как и всегда
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21125
Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
Отправлено: 13.02.21 - 16:42
#4
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Цитата:
urmas:
.....не сейчас, потом!

Можно и сейчас.
Водительские удостоверения -
отменили, садись и ехай... :lol: ;-) :-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4472
Re: Казахстану не удалось вернуть космический корабль...
Отправлено: 13.02.21 - 16:58
#5
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Ничего не понял. Сам буран, тот самый супер- самолёт, стоит на ВДНХ в Москве, о чем речь?(второй лётный экземпляр корабля "Буран", который в 1991 году должен был отправиться к станции "Мир
Ещё один что-ли, за него судятся?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10004
Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
Отправлено: 13.02.21 - 17:09
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Я тоже не понял. На ВДНХ реально стоит буран. У меня куча фоток,Я на фоне бурана. Значит еще один походу стоит в Казахстане.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6336
Казахстану не удалось вернуть космический корабль "Буран" в госсобственность
Отправлено: 13.02.21 - 17:09
#7
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Цитата:
сайлау курманов:

Я тоже ничего не понял:
Цитата:
Первый орбитальный корабль-ракетоплан "Буран" совершил единственный космический полёт 15 ноября 1988 года. Продолжительность полёта составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли. Полёт прошёл без экипажа в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения. Этот факт вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. Корабль также хранился в монтажно-испытательном корпусе на "Байконуре", но был разрушен в 2002 году. На него обрушилась крыша.NG.kz:

А что тогда на ВДНХ стоит?
:-o
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u
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
3
Re: Казахстану не удалось вернуть космический корабль...
Отправлено: 13.02.21 - 17:16
#8
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Цитата:
drakon:
Можно и сейчас. Водительские удостоверения - отменили, садись и ехай... :lol: ;-)

Можно.но не сейчас.
Космодром из под аренды уйдет
Тогда полетим.
А сейчас необходимо соблюдать обязательства, аренда это святое.
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u
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
3
Re: Казахстану не удалось вернуть космический корабль...
Отправлено: 13.02.21 - 17:17
#9
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Цитата:
elektron:
А что тогда на ВДНХ стоит?

Макет,однако.
Их было несколько,для разных целей...
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