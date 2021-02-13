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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40919
Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 11:04
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Я имею в виду наших коммунальщиков. Похоже, в их рядах полно инициативных людей, которые ищут все новые возможности запустить руку в карман граждан. И поводы для этого находят, как им кажется, неотразимые, с ссылкой даже на главный закон страны.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7697
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 11:04
#1
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Цитата:
А недавно сам был свидетелем эпизода. В частный сектор пришла женщина, посмотрела кран и конфорки и выписала счет на 2 600 тенге за техническое обслуживание. Наверное, руководство обслуживающей конторы должно публично разъяснить суть произошедшего?

Источник:

Я к вам приду домой, выпишу счёт на 10000 и что вы его оплатите?
Основанием для оплаты должен быть договор на ТО,а не тётенька контролер.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4471
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 11:05
#2
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Десять лет назад заставили меня занести газовый счётчик домой, для чего пришлось заказать новый проект, монтаж и за всё платить. Сильно не возмущался, потому что была новая инструкция, мол в зиму холодный газ по объему меньше и
счётчик показывает меньше. Однако, моих соседей Сия инструкция обошла стороной, у них до сих пор счётчик на улице. Что и думать не знаю...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11002
Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 11:12
#3
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зачем смазывать. руки пачкать.
у меня в Мичурине профессор просто написал -модель плиты устаревшая, заменить на новую модель.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11002
Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 11:16
#4
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Цитата:
Добринцофф:
к вам приду домой, выпишу счёт на 10000 и что вы его оплатите?


я к тебе в избушку приду, скажу или платите или отключаю, в феврале,
и удостоверение покажу.
оплатишь сразу. и про договор не вспомнишь.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7697
Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 11:36
#5
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Цитата:
alex_60:
я к тебе в избушку приду, скажу или платите или отключаю, в феврале, и удостоверение покажу. оплатишь сразу. и про договор не вспомнишь.

Ты знаешь ко мне в избушку не так то просто попасть,это тебе не общежитие-скворечник,звонок в дверь ворот, автоматически передаётся на смартфон и если там не знакомая рожа,то естественно никто тебе не откроет.
В феврале месяце газ никто никто не отключает,если только там нет космических долгов,а с оплатой коммуналки у меня всё в порядке.
Ну и у потребителя есть выбор,с какой компанией заключить договор на ТО,так что , если пришёл Каймак можете послать их и сказать ,что у меня договор с другой обслуживающией компанией.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11002
Аркадий ДЕНИСОВ: Зарываются бойцы, зарываются...
Отправлено: 13.02.21 - 11:46
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Ты знаешь ко мне в избушку не так то просто попаст


да ну. забор не препятствие.
лестница, и весь твой забор.
причина-утечка газа, и вся твоя чс..
в одно место. будет послана.
угроза жизни города Тобыл.
живешь в облаках..

[Исправлено: alex_60, 13.02.2021 - 11:47]
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