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≡ Третий пошёл! - Деятельность караоке-бара Baker Street приостановил суд в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40917
Третий пошёл! - Деятельность караоке-бара Baker Street приостановил суд в Костанае
Отправлено: 12.02.21 - 10:44
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Решение в отношении арендатора караоке-бара Bakeк Street Михаила ШВЕЦА специализированный суд по экономическим делам вынес сегодня, 12 февраля. Судья полностью согласилась с доводами истца.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10993
Re: Третий пошёл! - Деятельность караоке-бара Baker Street...
Отправлено: 12.02.21 - 10:44
#1
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и где же теперь людям развивать
свои певческие таланты?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6962
Re: Третий пошёл! - Деятельность караоке-бара Baker Street...
Отправлено: 12.02.21 - 10:49
#2
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Цитата:
alex_60:
и где же теперь людям развивать свои певческие таланты?

В хор пусть идут
Или на вокальные конкурсы записываются
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М
§ Местный
(Пользователи)
Регистрация:
29.04.10
Сообщений:
26
Re: Третий пошёл! - Деятельность караоке-бара Baker Street...
Отправлено: 12.02.21 - 11:03
#3
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А кто первые "ДВА" ?
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
434
Re: Третий пошёл! - Деятельность караоке-бара Baker Street...
Отправлено: 12.02.21 - 11:29
#4
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Цитата:
Согласно Кодексу о здоровье, при угрозе здоровью и жизни населению представители ДСЭК вправе требовать приостановления деятельности,

Источник:


А можно по этому основанию приостановить деятельность акимата за соль на дорогах и обрубки вместо деревьев?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1542
Третий пошёл! - Деятельность караоке-бара Baker Street приостановил суд в Костанае
Отправлено: 12.02.21 - 18:06
#5
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Цитата:
abaika95:
В хор


Нельзя: социальная дистанция и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ношение пресловутых масок (как петь в них). Пусть дома , СПИВАЮТСЯ.

Цитата:
самый умный:
приостановить деятельность акимата за соль на дорогах и обрубки


И за проведение , так называемой продовольственной ярмарки:
за ОРГАНИЗАЦИЮ явной скученности населения и несоблюдения участниками ярмарки элементарных санитарных правил:
за неношение масок
за несоблюдения безопасного санитарного расстояния,
за отсутствие санитайзеров,
за отсутствие антибактериальных ковриков возле рабочих мест
за отсутствие акта осмотра сан.врачами рабочих мест,
за отсутствие у продавцов сан.книжек

[Исправлено: ACROS, 12.02.2021 - 18:07]
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