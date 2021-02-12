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≡ «Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению природного времени Костанайской области общественники потребовали отвода судьи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40917
«Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению природного времени Костанайской области общественники потребовали отвода судьи
Отправлено: 12.02.21 - 11:56
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Предварительное заседание по иску активистов, которые пытаются вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс, прошло в Есильском районном суде Нур-Султана 11 февраля. В ходе беседы судья Хакимова сделала адвокату замечание.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6962
«Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению природного времени Костанайской области общественники потребовали отвода судьи
Отправлено: 12.02.21 - 17:43
#15
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Цитата:
peshexod:
Право быть услышанным

Так услышали вроде
Даже ответили
Нельзя принимать решения исходя из позиции одной группы людей
Должны высказаться и другие
Цитата:
peshexod:
Я вижу и задаюсь вопросом, для чего нам тогда все атрибуты государства, армия чиновников и их контролирующая гвардия когда решает один человек, будь то царь, хан, вождь?

Ну наверно есть некоторая часть вопросов которая решается на центральном уровне и необходимо согласование главы страны
Незнаю с чем это связано
Почему Кызылорде быстро перевели
А у нас мусолят вопрос уже даже в столице?
Явно не денежный вопрос замешан
Может государственного масштаба или нац безопасности
Мало ли
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1542
Re: «Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению...
Отправлено: 12.02.21 - 17:46
#16
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Цитата:
peshexod:
когда решает один человек,


Задайте этот вопрос 17 февраля: отчёте акима области в режиме онлайн о проделанной работе за 2020 год - будет уместно.
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