Отправлено: - 17:43

peshexod:

Право быть услышанным

peshexod:

Я вижу и задаюсь вопросом, для чего нам тогда все атрибуты государства, армия чиновников и их контролирующая гвардия когда решает один человек, будь то царь, хан, вождь?

Цитата:Так услышали вродеДаже ответилиНельзя принимать решения исходя из позиции одной группы людейДолжны высказаться и другиеЦитата:Ну наверно есть некоторая часть вопросов которая решается на центральном уровне и необходимо согласование главы страныНезнаю с чем это связаноПочему Кызылорде быстро перевелиА у нас мусолят вопрос уже даже в столице?Явно не денежный вопрос замешанМожет государственного масштаба или нац безопасностиМало ли