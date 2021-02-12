Отправлено: - 17:09

лимон:



Цитата:Корпоративная "этика".110 км/час- это разрешённая ПДД скорость для трасс с разделительной ПОЛОСОЙ, плюс 9 км/час допуска и можно законно и не спеша ехать со скоростью 119 км/час. И по этой трассе ВСЕ передвигаются с такой скоростью ( идиотизм ПДД в том что: в век сверскоростей и новейших и скоростных авто, на автотрассах устанавливают скоростные пределы как для советских "Москвичей" и "Жигулей"- 100км/час и 110 км/час).А если спешить, то конечно и можно втопить и под 150 км/час.