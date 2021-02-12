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≡ «Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению природного времени Костанайской области общественники потребовали отвода судьи
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40917
«Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению природного времени Костанайской области общественники потребовали отвода судьи
Отправлено: 12.02.21 - 11:56
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Предварительное заседание по иску активистов, которые пытаются вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс, прошло в Есильском районном суде Нур-Султана 11 февраля. В ходе беседы судья Хакимова сделала адвокату замечание.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6960
Re: «Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению...
Отправлено: 12.02.21 - 11:56
#1
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Ну все у них плохие,одни они культурные не истеричные и хорошие борцы за правовое дело!!!
Цитата:
Мы, прежде всего, будем говорить о здоровье детей, поэтому наши свидетели - это родители детей-инвалидов, бабушки, бывший главный педиатр области

Ну а самих детей то спросили? Им охото летом на час раньше домой заходить?)
Цитата:
Истцы требуют от министерства торговли и интеграции РК признать необходимым перевод Костанайской области в географический пояс UTC+5 по примеру Кызылординской, которая вернула свое природное время в 2017 году,

Кызылорда вернула свое природное время а наши активисты хотят какой-то никому не нужный час вернуть когда как надо судится за 2 часа! Но они этого не понимают потомучто в учебнике за 6 класс об этом ни слова)
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7
§ 71422
(Пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
11
«Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению природного времени Костанайской области общественники потребовали отвода судьи
Отправлено: 12.02.21 - 13:56
#2
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Может еще у детей спросить ходить ли им в школу . И если да то по каким дням лучше? Может хватит спорить с природой. Надо вернуть природное время. Может и нравится кому то в темноте ходить на работу. Побывайте в город где живут в нормальном природном времени, например в Алматы. Утром в семь часов уже светает. И настроение и самочувствие другое. Позитивное
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6960
Re: «Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению...
Отправлено: 12.02.21 - 14:44
#3
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Цитата:
71422:
Может еще у детей спросить ходить ли им в школу . И если да то по каким дням лучше? Может хватит спорить с природой.

Ну да дети же у нас безвольные как и обычные люди
В "Караване" Денисов открыто сказал,голосования по вопросам перевода социального времени не будет,нечего принимать во внимание мнение всяких обывателей-прохожих они же не учёные!
Хочется спросить а Г-н Денисов когда стал учёным? И когда его мнение стало непререкаемым в области? После того как он за акима города впрягся думает он теперь местная совесть города? Каждый Сверчок должен знать свой шесток
Цитата:
71422:
Надо вернуть природное время

Согласен надо
Но так вот и скажите это активистам
Они то прямо в "Караване" прокомментировали что не за природное время выступают
А просто за 1 час
Якобы компромисс
Так а к чему этот компромисс и для кого он погоду сделает?
Можно также компромиссно оставить все как есть
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1538
Re: «Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению...
Отправлено: 12.02.21 - 15:01
#4
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На 10 марта сего года в 15.00 часов, по инициативе какого то общественного совета, назначены общественные слушания по переводу времени, в режиме онлайн, на сайте областного маслихата.
Этот суд, общественники, скорее всего точно и уже ПРОИГРАЛИ. Утверждения, этого провинциального сельского, адвоката,( почему с Тарановки, очевидно один из истцов выходец оттуда) всего лишь утверждения, отрабатывания своего хлеба - с таким же успехом он завтра будет защищать и противную сторону - это его ХЛЕБ.
Профессия адвоката - и нашим и вашим, за деньги, естественно.
Эти предстоящие слушания - я думаю, они для общественности области ВАЖНЕЕ нежели происходящий и уже заведомо проигранный суд, тем более в астане, где абсалютно НИКОМУ нет дела до провинциальных вопросов.
Инвалиды, дети, бабушки - всё это конечно хорошо и слезливо, но НЕСЕРЪЁЗНО, это из разряда: "....вот стою, я перед вами, простая баба, мужем битая, измордованная, исполосованная и так далее....

Надо привлекать: серьёзных учёных, экспертов, людей имеющие выходы и подходы к правительству, исходить из наших реалий - врагов надо бить их же ОРУЖИЕМ.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
73
Re: «Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению...
Отправлено: 12.02.21 - 15:09
#5
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Пятница, 12 Февраля 2021 Восход Солнца 09:10, Астрономический полдень: 14:00, Заход Солнца: 18:51, Длина дня: 09:41, Длина ночи: 14:19. Кустанайское начальство сильнее здравого смысла)) Полдень в 2 часа дня - победим природу!!! :lol:
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Х
§ Хозяин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.03.16
Сообщений:
110
Re: «Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению...
Отправлено: 12.02.21 - 15:14
#6
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Цитата:
Мы также просим опытных адвокатов, имеющих опыт судебных процессов с госорганами, оказать нам консультативную помощь.

Вот корпорацию "Apple" в качестве свидетеля можно привлечь! Все айфоны(айпэды и Маки) упорно относят Костанайскую область в часовой пояс Екатеринбурга - Кзыл-Орды, т.е. UTC+5 :-)
Профайл
N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
40
«Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению природного времени Костанайской области общественники потребовали отвода судьи
Отправлено: 12.02.21 - 15:32
#7
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Цитата:
общественники потребовали отвода судьи


...ну на него метаться, И лаять, и визжать, и рваться, Ну, так и лезет в драку с ним. "Соседка, перестань срамиться,- Ей шавка говорит,- тебе ль с Слоном возиться? Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет Вперед И лаю твоего совсем не примечает".- "Эх, эх! - ей Моська отвечает,- Вот то-то мне и духу придает, Что я, совсем без драки, Могу попасть в большие забияки. Пускай же говорят собаки: "Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!"© :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: N0name, 12.02.2021 - 15:34]

[Исправлено: N0name, 12.02.2021 - 15:35]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10993
«Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению природного времени Костанайской области общественники потребовали отвода судьи
Отправлено: 12.02.21 - 15:41
#8
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вызвали из резерва без имени.
один не справляется.
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