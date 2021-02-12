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Мы, прежде всего, будем говорить о здоровье детей, поэтому наши свидетели - это родители детей-инвалидов, бабушки, бывший главный педиатр области

Истцы требуют от министерства торговли и интеграции РК признать необходимым перевод Костанайской области в географический пояс UTC+5 по примеру Кызылординской, которая вернула свое природное время в 2017 году,

Ну все у них плохие,одни они культурные не истеричные и хорошие борцы за правовое дело!!!Цитата:Ну а самих детей то спросили? Им охото летом на час раньше домой заходить?)Цитата:Кызылорда вернула свое природное время а наши активисты хотят какой-то никому не нужный час вернуть когда как надо судится за 2 часа! Но они этого не понимают потомучто в учебнике за 6 класс об этом ни слова)