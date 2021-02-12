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«Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению природного времени Костанайской области общественники потребовали отвода судьи
«Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению природного времени Костанайской области общественники потребовали отвода судьи
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40917
«Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению природного времени Костанайской области общественники потребовали отвода судьи
Отправлено: 12.02.21 - 11:56
Предварительное заседание по иску активистов, которые пытаются вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс, прошло в Есильском районном суде Нур-Султана 11 февраля. В ходе беседы судья Хакимова сделала адвокату замечание.
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Re: «Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению...
Отправлено: 12.02.21 - 11:56
Ну все у них плохие,одни они культурные не истеричные и хорошие борцы за правовое дело!!!
Цитата:
Ну а самих детей то спросили? Им охото летом на час раньше домой заходить?)
Цитата:
Кызылорда вернула свое природное время а наши активисты хотят какой-то никому не нужный час вернуть когда как надо судится за 2 часа! Но они этого не понимают потомучто в учебнике за 6 класс об этом ни слова)
Цитата:
Мы, прежде всего, будем говорить о здоровье детей, поэтому наши свидетели - это родители детей-инвалидов, бабушки, бывший главный педиатр области
Ну а самих детей то спросили? Им охото летом на час раньше домой заходить?)
Цитата:
Истцы требуют от министерства торговли и интеграции РК признать необходимым перевод Костанайской области в географический пояс UTC+5 по примеру Кызылординской, которая вернула свое природное время в 2017 году,
Кызылорда вернула свое природное время а наши активисты хотят какой-то никому не нужный час вернуть когда как надо судится за 2 часа! Но они этого не понимают потомучто в учебнике за 6 класс об этом ни слова)
7
(Пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 11
«Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению природного времени Костанайской области общественники потребовали отвода судьи
Отправлено: 12.02.21 - 13:56
Может еще у детей спросить ходить ли им в школу . И если да то по каким дням лучше? Может хватит спорить с природой. Надо вернуть природное время. Может и нравится кому то в темноте ходить на работу. Побывайте в город где живут в нормальном природном времени, например в Алматы. Утром в семь часов уже светает. И настроение и самочувствие другое. Позитивное
Re: «Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению...
Отправлено: 12.02.21 - 14:44
Цитата:
Ну да дети же у нас безвольные как и обычные люди
В "Караване" Денисов открыто сказал,голосования по вопросам перевода социального времени не будет,нечего принимать во внимание мнение всяких обывателей-прохожих они же не учёные!
Хочется спросить а Г-н Денисов когда стал учёным? И когда его мнение стало непререкаемым в области? После того как он за акима города впрягся думает он теперь местная совесть города? Каждый Сверчок должен знать свой шесток
Цитата:
Согласен надо
Но так вот и скажите это активистам
Они то прямо в "Караване" прокомментировали что не за природное время выступают
А просто за 1 час
Якобы компромисс
Так а к чему этот компромисс и для кого он погоду сделает?
Можно также компромиссно оставить все как есть
71422:
Может еще у детей спросить ходить ли им в школу . И если да то по каким дням лучше? Может хватит спорить с природой.
Может еще у детей спросить ходить ли им в школу . И если да то по каким дням лучше? Может хватит спорить с природой.
Ну да дети же у нас безвольные как и обычные люди
В "Караване" Денисов открыто сказал,голосования по вопросам перевода социального времени не будет,нечего принимать во внимание мнение всяких обывателей-прохожих они же не учёные!
Хочется спросить а Г-н Денисов когда стал учёным? И когда его мнение стало непререкаемым в области? После того как он за акима города впрягся думает он теперь местная совесть города? Каждый Сверчок должен знать свой шесток
Цитата:
71422:
Надо вернуть природное время
Надо вернуть природное время
Согласен надо
Но так вот и скажите это активистам
Они то прямо в "Караване" прокомментировали что не за природное время выступают
А просто за 1 час
Якобы компромисс
Так а к чему этот компромисс и для кого он погоду сделает?
Можно также компромиссно оставить все как есть
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1538
Re: «Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению...
Отправлено: 12.02.21 - 15:01
На 10 марта сего года в 15.00 часов, по инициативе какого то общественного совета, назначены общественные слушания по переводу времени, в режиме онлайн, на сайте областного маслихата.
Этот суд, общественники, скорее всего точно и уже ПРОИГРАЛИ. Утверждения, этого провинциального сельского, адвоката,( почему с Тарановки, очевидно один из истцов выходец оттуда) всего лишь утверждения, отрабатывания своего хлеба - с таким же успехом он завтра будет защищать и противную сторону - это его ХЛЕБ.
Профессия адвоката - и нашим и вашим, за деньги, естественно.
Эти предстоящие слушания - я думаю, они для общественности области ВАЖНЕЕ нежели происходящий и уже заведомо проигранный суд, тем более в астане, где абсалютно НИКОМУ нет дела до провинциальных вопросов.
Инвалиды, дети, бабушки - всё это конечно хорошо и слезливо, но НЕСЕРЪЁЗНО, это из разряда: "....вот стою, я перед вами, простая баба, мужем битая, измордованная, исполосованная и так далее....
Надо привлекать: серьёзных учёных, экспертов, людей имеющие выходы и подходы к правительству, исходить из наших реалий - врагов надо бить их же ОРУЖИЕМ.
Этот суд, общественники, скорее всего точно и уже ПРОИГРАЛИ. Утверждения, этого провинциального сельского, адвоката,( почему с Тарановки, очевидно один из истцов выходец оттуда) всего лишь утверждения, отрабатывания своего хлеба - с таким же успехом он завтра будет защищать и противную сторону - это его ХЛЕБ.
Профессия адвоката - и нашим и вашим, за деньги, естественно.
Эти предстоящие слушания - я думаю, они для общественности области ВАЖНЕЕ нежели происходящий и уже заведомо проигранный суд, тем более в астане, где абсалютно НИКОМУ нет дела до провинциальных вопросов.
Инвалиды, дети, бабушки - всё это конечно хорошо и слезливо, но НЕСЕРЪЁЗНО, это из разряда: "....вот стою, я перед вами, простая баба, мужем битая, измордованная, исполосованная и так далее....
Надо привлекать: серьёзных учёных, экспертов, людей имеющие выходы и подходы к правительству, исходить из наших реалий - врагов надо бить их же ОРУЖИЕМ.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 73
Re: «Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению...
Отправлено: 12.02.21 - 15:09
Пятница, 12 Февраля 2021 Восход Солнца 09:10, Астрономический полдень: 14:00, Заход Солнца: 18:51, Длина дня: 09:41, Длина ночи: 14:19. Кустанайское начальство сильнее здравого смысла)) Полдень в 2 часа дня - победим природу!!!
Х
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.03.16
- Сообщений:
- 110
Re: «Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению...
Отправлено: 12.02.21 - 15:14
Цитата:
Вот корпорацию "Apple" в качестве свидетеля можно привлечь! Все айфоны(айпэды и Маки) упорно относят Костанайскую область в часовой пояс Екатеринбурга - Кзыл-Орды, т.е. UTC+5
Мы также просим опытных адвокатов, имеющих опыт судебных процессов с госорганами, оказать нам консультативную помощь.
Вот корпорацию "Apple" в качестве свидетеля можно привлечь! Все айфоны(айпэды и Маки) упорно относят Костанайскую область в часовой пояс Екатеринбурга - Кзыл-Орды, т.е. UTC+5
N
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 40
«Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению природного времени Костанайской области общественники потребовали отвода судьи
Отправлено: 12.02.21 - 15:32
Цитата:
...ну на него метаться, И лаять, и визжать, и рваться, Ну, так и лезет в драку с ним. "Соседка, перестань срамиться,- Ей шавка говорит,- тебе ль с Слоном возиться? Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет Вперед И лаю твоего совсем не примечает".- "Эх, эх! - ей Моська отвечает,- Вот то-то мне и духу придает, Что я, совсем без драки, Могу попасть в большие забияки. Пускай же говорят собаки: "Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!"©
[Исправлено: N0name, 12.02.2021 - 15:34]
[Исправлено: N0name, 12.02.2021 - 15:35]
общественники потребовали отвода судьи
...ну на него метаться, И лаять, и визжать, и рваться, Ну, так и лезет в драку с ним. "Соседка, перестань срамиться,- Ей шавка говорит,- тебе ль с Слоном возиться? Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет Вперед И лаю твоего совсем не примечает".- "Эх, эх! - ей Моська отвечает,- Вот то-то мне и духу придает, Что я, совсем без драки, Могу попасть в большие забияки. Пускай же говорят собаки: "Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!"©
[Исправлено: N0name, 12.02.2021 - 15:34]
[Исправлено: N0name, 12.02.2021 - 15:35]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10993
«Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению природного времени Костанайской области общественники потребовали отвода судьи
Отправлено: 12.02.21 - 15:41
вызвали из резерва без имени.
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