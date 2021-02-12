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≡ Нарушения при расследовании ДТП на трассе Костанай-Рудный, где погибли 2 ребёнка, исследуют в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40917
Нарушения при расследовании ДТП на трассе Костанай-Рудный, где погибли 2 ребёнка, исследуют в суде
Отправлено: 12.02.21 - 15:22
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В конце июля 2020 года в этой аварии погиб 4-летний ребенок, а женщина и 12-летний мальчик получили телесные повреждения. Позже подросток скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Сейчас дело рассматривает суд № 2 Костаная.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1335
Re: Нарушения при расследовании ДТП на трассе Костанай-Рудный,...
Отправлено: 12.02.21 - 15:22
#1
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Видеожетона не было? Регистратор в патрульном авто для чего? Сейчас видеорегистраторы в каждом втором авто, странно что момент ДТП запечатлела только камера наблюдения придорожного кафе
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