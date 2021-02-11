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Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40917
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 14:20
В Казахстане планируют ввести временный мораторий на переименование улиц, районов, площадей и проспектов в населенных пунктах с 1 мая. Предложение одобрил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 29.04.10
- Сообщений:
- 26
Re: Мораторий на переименование улиц планируют ввести в...
Отправлено: 12.02.21 - 13:33
Цитата:
да это тролляка пухленький) Он еще спалился на 2й странице)))
Цитата:
alex_60:
он пишет абсолютно всем. и всегда .
он пишет абсолютно всем. и всегда .
да это тролляка пухленький) Он еще спалился на 2й странице)))
Цитата:
abaika95:
Особенно на Украине нельзя!
Особенно на Украине нельзя!
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:34
Цитата:
Нет это был пример тупой логики
Ну какие пропондоны такие и зрители
Цитата:
Ну вот ещё и враль
Завтра напишу про Путина ты сразу с гражданином появишься
Проверим?)
alex_60:
да, тяжелый случай. и тут ему ВВП поперек горла.
да, тяжелый случай. и тут ему ВВП поперек горла.
Нет это был пример тупой логики
Ну какие пропондоны такие и зрители
Цитата:
alex_60:
можете написать пост для проверки,любой, типа 2*2=4 и получите комментарий от него. сто процентов.
можете написать пост для проверки,любой, типа 2*2=4 и получите комментарий от него. сто процентов.
Ну вот ещё и враль
Завтра напишу про Путина ты сразу с гражданином появишься
Проверим?)
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:46
Цитата:
Цитата:
обиделся ,да?
ну когда в угол загнали,больше ничего не остается.
а я тебе только собрался рассказать что означает слова абайка.
ты не в курсе наверное.
abaika95:
Нет это был пример тупой логики
Нет это был пример тупой логики
Цитата:
abaika95:
Ну вот ещё и враль
Ну вот ещё и враль
обиделся ,да?
ну когда в угол загнали,больше ничего не остается.
а я тебе только собрался рассказать что означает слова абайка.
ты не в курсе наверное.
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:50
Цитата:
Ну и где тут лицемерие? Вы меняете все русские названия на казахские причём тут россияне и большевики если там не меняют названия на другие языки массого как в Казахстане? А всё потому что у вас комплекс неполноценности из за империи. Вот и всё.
abaika95:
Нет просто не люблю лицемеров При этом глупых лицемеров которые лицемерят с тупоумными аргументами вообще не навижу Поэтому и подбешивают Когда большевики меняли названия это по вашему норм? Когда россияне меняют названия в России это по вашему норм? А когда у нас меняют названия это уже не норм?)
Нет просто не люблю лицемеров При этом глупых лицемеров которые лицемерят с тупоумными аргументами вообще не навижу Поэтому и подбешивают Когда большевики меняли названия это по вашему норм? Когда россияне меняют названия в России это по вашему норм? А когда у нас меняют названия это уже не норм?)
Ну и где тут лицемерие? Вы меняете все русские названия на казахские причём тут россияне и большевики если там не меняют названия на другие языки массого как в Казахстане? А всё потому что у вас комплекс неполноценности из за империи. Вот и всё.
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:53
Цитата:
Он нервничает когда плохо пишут про власть. При этом если ты за Токаева молодец, а за Путина не молодец. Сидеть с утра до вечера и всем отвечать что не так напишут это шизофрения...
alex_60:
вы неправы. он пишет абсолютно всем. и всегда . на все посты. абсолютно все.. которые его совершенно не касаются. можете написать пост для проверки,любой, типа 2*2=4 и получите комментарий от него. что вы негодяй и лицемер. сто процентов.
вы неправы. он пишет абсолютно всем. и всегда . на все посты. абсолютно все.. которые его совершенно не касаются. можете написать пост для проверки,любой, типа 2*2=4 и получите комментарий от него. что вы негодяй и лицемер. сто процентов.
Он нервничает когда плохо пишут про власть. При этом если ты за Токаева молодец, а за Путина не молодец. Сидеть с утра до вечера и всем отвечать что не так напишут это шизофрения...
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 14:38
Цитата:
Ты сам себя загнал в угол своей логики
Ну давай жду же разъяснение что означает Кустанай по русски?)
Так и не поржал ведь
Цитата:
Ну по вашей лицемерной логике и у большивиков был комплекс перед империей и у России сейчас комплекс перед советским союзом? Ответьте прямо не юлите как в ветке про Навального
Хоть где-то проявите объективность
Цитата:
Ну пока вы только за Путина везде яро втыкаетесь и за Россию
Шизиком вас не назову
Вы просто либо кремлебот либо сектант
alex_60:
обиделся ,да? ну когда в угол загнали,больше ничего не остается. а я тебе только собрался рассказать что означает слова абайка. ты не в курсе наверное.
обиделся ,да? ну когда в угол загнали,больше ничего не остается. а я тебе только собрался рассказать что означает слова абайка. ты не в курсе наверное.
Ты сам себя загнал в угол своей логики
Ну давай жду же разъяснение что означает Кустанай по русски?)
Так и не поржал ведь
Цитата:
viktorian85:
Ну и где тут лицемерие? Вы меняете все русские названия на казахские причём тут россияне и большевики если там не меняют названия на другие языки массого как в Казахстане? А всё потому что у вас комплекс неполноценности из за империи. Вот и всё.
Ну и где тут лицемерие? Вы меняете все русские названия на казахские причём тут россияне и большевики если там не меняют названия на другие языки массого как в Казахстане? А всё потому что у вас комплекс неполноценности из за империи. Вот и всё.
Ну по вашей лицемерной логике и у большивиков был комплекс перед империей и у России сейчас комплекс перед советским союзом? Ответьте прямо не юлите как в ветке про Навального
Хоть где-то проявите объективность
Цитата:
viktorian85:
Он нервничает когда плохо пишут про власть. При этом если ты за Токаева молодец, а за Путина не молодец. Сидеть с утра до вечера и всем отвечать что не так напишут это шизофрения...
Он нервничает когда плохо пишут про власть. При этом если ты за Токаева молодец, а за Путина не молодец. Сидеть с утра до вечера и всем отвечать что не так напишут это шизофрения...
Ну пока вы только за Путина везде яро втыкаетесь и за Россию
Шизиком вас не назову
Вы просто либо кремлебот либо сектант
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 14:49
Цитата:
Это такой вид отмазки всё время уходить от ответа? Причём тут большевики и Россия если мораторий в Казахстане обсуждаем. Значит я прав что у вас комплекс неполноценности. Вы нервничаете и уходите от ответов про переименования и стрелки переводите с разговора данной темы.
Цитата:
Так я и не скрываю. Мне нравится Путин. И Токаев тоже. Я за любой стабильный строй. Это ты всё время лицемеришь дескать у нас власть хорошо. А если люди там за власть это плохо.
abaika95:
Ну по вашей лицемерной логике и у большивиков был комплекс перед империей и у России сейчас комплекс перед советским союзом? Ответьте прямо не юлите как в ветке про Навального Хоть где-то проявите объективность
Ну по вашей лицемерной логике и у большивиков был комплекс перед империей и у России сейчас комплекс перед советским союзом? Ответьте прямо не юлите как в ветке про Навального Хоть где-то проявите объективность
Это такой вид отмазки всё время уходить от ответа? Причём тут большевики и Россия если мораторий в Казахстане обсуждаем. Значит я прав что у вас комплекс неполноценности. Вы нервничаете и уходите от ответов про переименования и стрелки переводите с разговора данной темы.
Цитата:
abaika95:
Ну пока вы только за Путина везде яро втыкаетесь и за Россию Шизиком вас не назову Вы просто либо кремлебот либо сектант
Ну пока вы только за Путина везде яро втыкаетесь и за Россию Шизиком вас не назову Вы просто либо кремлебот либо сектант
Так я и не скрываю. Мне нравится Путин. И Токаев тоже. Я за любой стабильный строй. Это ты всё время лицемеришь дескать у нас власть хорошо. А если люди там за власть это плохо.
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 14:54
Цитата:
город так называется.
который построили на месте брода Кустанай.
До революции Кустанайский уезд считался окраиной
Российской империи, житницей,
снабжающей центральные губернии продовольствием.
и соответственно кроме как по русски
он не мог называться.
почему брод назывался Кустанаем?
карты составляли картографы царской империи.
работает картограф,мимо кочевник едет .
он его спросил, как называется этот брод.
а тот языков не знал,подумал,
наверное он спрашивает как меня зовут.
ответил- Кустанай.
так и запишем,сказал картограф - брод Кустанай.
[Исправлено: alex_60, 12.02.2021 - 15:14]
abaika95:
что означает Кустанай по русски?
что означает Кустанай по русски?
город так называется.
который построили на месте брода Кустанай.
До революции Кустанайский уезд считался окраиной
Российской империи, житницей,
снабжающей центральные губернии продовольствием.
и соответственно кроме как по русски
он не мог называться.
почему брод назывался Кустанаем?
карты составляли картографы царской империи.
работает картограф,мимо кочевник едет .
он его спросил, как называется этот брод.
а тот языков не знал,подумал,
наверное он спрашивает как меня зовут.
ответил- Кустанай.
так и запишем,сказал картограф - брод Кустанай.
[Исправлено: alex_60, 12.02.2021 - 15:14]
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 15:13
Цитата:
Я вроде ответил выше
Такой же комплекс неполноценности как у советского правительства как у России и как у Украины,все закомплексованные вокруг
Только ты этого смотрю понять не можешь
Одни у тебя хорошие а другие плохие, лицемерие?Цитата:
Епрст я тебе в ветке про Навального расписал
У нас воры
И у вас воры
И признать ты это почему то не можешь,или не разрешают....незнаю в чем причина? Ну можно же мыслить хоть чуточку адекватно и объективно
Цитата:
Все понятно
Слился значит
До свидания мой ласковый ёрш...Шура
viktorian85:
Это такой вид отмазки всё время уходить от ответа? Причём тут большевики и Россия если мораторий в Казахстане обсуждаем. Значит я прав что у вас комплекс неполноценности
Это такой вид отмазки всё время уходить от ответа? Причём тут большевики и Россия если мораторий в Казахстане обсуждаем. Значит я прав что у вас комплекс неполноценности
Я вроде ответил выше
Такой же комплекс неполноценности как у советского правительства как у России и как у Украины,все закомплексованные вокруг
Только ты этого смотрю понять не можешь
Одни у тебя хорошие а другие плохие, лицемерие?Цитата:
viktorian85:
Так я и не скрываю. Мне нравится Путин. И Токаев тоже. Я за любой стабильный строй. Это ты всё время лицемеришь дескать у нас власть хорошо. А если люди там за власть это плохо.
Так я и не скрываю. Мне нравится Путин. И Токаев тоже. Я за любой стабильный строй. Это ты всё время лицемеришь дескать у нас власть хорошо. А если люди там за власть это плохо.
Епрст я тебе в ветке про Навального расписал
У нас воры
И у вас воры
И признать ты это почему то не можешь,или не разрешают....незнаю в чем причина? Ну можно же мыслить хоть чуточку адекватно и объективно
Цитата:
alex_60:
город так называется. который построили на месте брода Кустанай.
город так называется. который построили на месте брода Кустанай.
Все понятно
Слился значит
До свидания мой ласковый ёрш...Шура
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 15:16
Цитата:
принял уже ерша,рано что то.
хотя тебе барабер.
кто же теперь вместо тебя будет за переименования.
вызывай подмогу, кто там нонейм у тебя в помощниках.
так рассказать тебе что означает слово абайка
[Исправлено: alex_60, 12.02.2021 - 15:28]
abaika95:
До свидания мой ласковый ёрш...
До свидания мой ласковый ёрш...
принял уже ерша,рано что то.
хотя тебе барабер.
кто же теперь вместо тебя будет за переименования.
вызывай подмогу, кто там нонейм у тебя в помощниках.
так рассказать тебе что означает слово абайка
[Исправлено: alex_60, 12.02.2021 - 15:28]
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 15:19
Цитата:
зачем подписался то.
ты теперь Шура? кликуху сменил?
шифруешься все.
а за переименования ты так и остался один,
в одиночестве.
ни на какие мысли не наводит?
[Исправлено: alex_60, 12.02.2021 - 15:38]
abaika95:
Шура
Шура
зачем подписался то.
ты теперь Шура? кликуху сменил?
шифруешься все.
а за переименования ты так и остался один,
в одиночестве.
ни на какие мысли не наводит?
[Исправлено: alex_60, 12.02.2021 - 15:38]
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 15:21
Цитата:
читай внимательно.
я там тебе по буквам все расписал.
почему Кустанай, где был основан.
а, тебе все понятно.
тогда ладно.
я думал не дошло.
[Исправлено: alex_60, 12.02.2021 - 15:26]
abaika95:
Все понятно Слился значит
Все понятно Слился значит
читай внимательно.
я там тебе по буквам все расписал.
почему Кустанай, где был основан.
а, тебе все понятно.
тогда ладно.
я думал не дошло.
[Исправлено: alex_60, 12.02.2021 - 15:26]
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