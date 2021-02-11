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≡ Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40917
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 14:20
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В Казахстане планируют ввести временный мораторий на переименование улиц, районов, площадей и проспектов в населенных пунктах с 1 мая. Предложение одобрил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.
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М
§ Местный
(Пользователи)
Регистрация:
29.04.10
Сообщений:
26
Re: Мораторий на переименование улиц планируют ввести в...
Отправлено: 12.02.21 - 13:33
#105
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Цитата:
alex_60:
он пишет абсолютно всем. и всегда .


да это тролляка пухленький) Он еще спалился на 2й странице)))

Цитата:
abaika95:
Особенно на Украине нельзя!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6960
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:34
#106
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Цитата:
alex_60:
да, тяжелый случай. и тут ему ВВП поперек горла.

Нет это был пример тупой логики
Ну какие пропондоны такие и зрители
Цитата:
alex_60:
можете написать пост для проверки,любой, типа 2*2=4 и получите комментарий от него. сто процентов.

Ну вот ещё и враль
Завтра напишу про Путина ты сразу с гражданином появишься
Проверим?)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10993
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:46
#107
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Цитата:
abaika95:
Нет это был пример тупой логики

Цитата:
abaika95:
Ну вот ещё и враль


обиделся ,да?
ну когда в угол загнали,больше ничего не остается.
а я тебе только собрался рассказать что означает слова абайка.
ты не в курсе наверное.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
183
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:50
#108
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Цитата:
abaika95:
Нет просто не люблю лицемеров При этом глупых лицемеров которые лицемерят с тупоумными аргументами вообще не навижу Поэтому и подбешивают Когда большевики меняли названия это по вашему норм? Когда россияне меняют названия в России это по вашему норм? А когда у нас меняют названия это уже не норм?)

Ну и где тут лицемерие? Вы меняете все русские названия на казахские причём тут россияне и большевики если там не меняют названия на другие языки массого как в Казахстане? А всё потому что у вас комплекс неполноценности из за империи. Вот и всё.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
183
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:53
#109
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Цитата:
alex_60:
вы неправы. он пишет абсолютно всем. и всегда . на все посты. абсолютно все.. которые его совершенно не касаются. можете написать пост для проверки,любой, типа 2*2=4 и получите комментарий от него. что вы негодяй и лицемер. сто процентов.

Он нервничает когда плохо пишут про власть. При этом если ты за Токаева молодец, а за Путина не молодец. Сидеть с утра до вечера и всем отвечать что не так напишут это шизофрения...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6960
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 14:38
#110
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Цитата:
alex_60:
обиделся ,да? ну когда в угол загнали,больше ничего не остается. а я тебе только собрался рассказать что означает слова абайка. ты не в курсе наверное.

Ты сам себя загнал в угол своей логики
Ну давай жду же разъяснение что означает Кустанай по русски?)
Так и не поржал ведь
Цитата:
viktorian85:
Ну и где тут лицемерие? Вы меняете все русские названия на казахские причём тут россияне и большевики если там не меняют названия на другие языки массого как в Казахстане? А всё потому что у вас комплекс неполноценности из за империи. Вот и всё.

Ну по вашей лицемерной логике и у большивиков был комплекс перед империей и у России сейчас комплекс перед советским союзом? Ответьте прямо не юлите как в ветке про Навального
Хоть где-то проявите объективность
Цитата:
viktorian85:
Он нервничает когда плохо пишут про власть. При этом если ты за Токаева молодец, а за Путина не молодец. Сидеть с утра до вечера и всем отвечать что не так напишут это шизофрения...

Ну пока вы только за Путина везде яро втыкаетесь и за Россию
Шизиком вас не назову
Вы просто либо кремлебот либо сектант
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
183
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 14:49
#111
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Цитата:
abaika95:
Ну по вашей лицемерной логике и у большивиков был комплекс перед империей и у России сейчас комплекс перед советским союзом? Ответьте прямо не юлите как в ветке про Навального Хоть где-то проявите объективность

Это такой вид отмазки всё время уходить от ответа? Причём тут большевики и Россия если мораторий в Казахстане обсуждаем. Значит я прав что у вас комплекс неполноценности. Вы нервничаете и уходите от ответов про переименования и стрелки переводите с разговора данной темы.

Цитата:
abaika95:
Ну пока вы только за Путина везде яро втыкаетесь и за Россию Шизиком вас не назову Вы просто либо кремлебот либо сектант

Так я и не скрываю. Мне нравится Путин. И Токаев тоже. Я за любой стабильный строй. Это ты всё время лицемеришь дескать у нас власть хорошо. А если люди там за власть это плохо.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10993
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 14:54
#112
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Цитата:
abaika95:
что означает Кустанай по русски?


город так называется.
который построили на месте брода Кустанай.
До революции Кустанайский уезд считался окраиной
Российской империи, житницей,
снабжающей центральные губернии продовольствием.
и соответственно кроме как по русски
он не мог называться.
почему брод назывался Кустанаем?
карты составляли картографы царской империи.
работает картограф,мимо кочевник едет .
он его спросил, как называется этот брод.
а тот языков не знал,подумал,
наверное он спрашивает как меня зовут.
ответил- Кустанай.
так и запишем,сказал картограф - брод Кустанай.

[Исправлено: alex_60, 12.02.2021 - 15:14]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6960
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 15:13
#113
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Цитата:
viktorian85:
Это такой вид отмазки всё время уходить от ответа? Причём тут большевики и Россия если мораторий в Казахстане обсуждаем. Значит я прав что у вас комплекс неполноценности

Я вроде ответил выше
Такой же комплекс неполноценности как у советского правительства как у России и как у Украины,все закомплексованные вокруг
Только ты этого смотрю понять не можешь
Одни у тебя хорошие а другие плохие, лицемерие?Цитата:
viktorian85:
Так я и не скрываю. Мне нравится Путин. И Токаев тоже. Я за любой стабильный строй. Это ты всё время лицемеришь дескать у нас власть хорошо. А если люди там за власть это плохо.

Епрст я тебе в ветке про Навального расписал
У нас воры
И у вас воры
И признать ты это почему то не можешь,или не разрешают....незнаю в чем причина? Ну можно же мыслить хоть чуточку адекватно и объективно
Цитата:
alex_60:
город так называется. который построили на месте брода Кустанай.

Все понятно
Слился значит
До свидания мой ласковый ёрш...Шура
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10993
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 15:16
#114
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Цитата:
abaika95:
До свидания мой ласковый ёрш...


принял уже ерша,рано что то.
хотя тебе барабер.
кто же теперь вместо тебя будет за переименования.
вызывай подмогу, кто там нонейм у тебя в помощниках.
так рассказать тебе что означает слово абайка

[Исправлено: alex_60, 12.02.2021 - 15:28]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10993
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 15:19
#115
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Цитата:
abaika95:
Шура


зачем подписался то.
ты теперь Шура? кликуху сменил?
шифруешься все.
а за переименования ты так и остался один,
в одиночестве.
ни на какие мысли не наводит?

[Исправлено: alex_60, 12.02.2021 - 15:38]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10993
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 15:21
#116
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Цитата:
abaika95:
Все понятно Слился значит


читай внимательно.
я там тебе по буквам все расписал.
почему Кустанай, где был основан.
а, тебе все понятно.
тогда ладно.
я думал не дошло.

[Исправлено: alex_60, 12.02.2021 - 15:26]
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