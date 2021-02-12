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≡ «Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению природного времени Костанайской области общественники потребовали отвода судьи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40916
«Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению природного времени Костанайской области общественники потребовали отвода судьи
Отправлено: 12.02.21 - 11:56
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Предварительное заседание по иску активистов, которые пытаются вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс, прошло в Есильском районном суде Нур-Султана 11 февраля. В ходе беседы судья Хакимова сделала адвокату замечание.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6958
Re: «Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению...
Отправлено: 12.02.21 - 11:56
#1
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Ну все у них плохие,одни они культурные не истеричные и хорошие борцы за правовое дело!!!
Цитата:
Мы, прежде всего, будем говорить о здоровье детей, поэтому наши свидетели - это родители детей-инвалидов, бабушки, бывший главный педиатр области

Ну а самих детей то спросили? Им охото летом на час раньше домой заходить?)
Цитата:
Истцы требуют от министерства торговли и интеграции РК признать необходимым перевод Костанайской области в географический пояс UTC+5 по примеру Кызылординской, которая вернула свое природное время в 2017 году,

Кызылорда вернула свое природное время а наши активисты хотят какой-то никому не нужный час вернуть когда как надо судится за 2 часа! Но они этого не понимают потомучто в учебнике за 6 класс об этом ни слова)
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7
§ 71422
(Пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
11
«Отнеслась наплевательски» - На процессе по возвращению природного времени Костанайской области общественники потребовали отвода судьи
Отправлено: 12.02.21 - 13:56
#2
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Может еще у детей спросить ходить ли им в школу . И если да то по каким дням лучше? Может хватит спорить с природой. Надо вернуть природное время. Может и нравится кому то в темноте ходить на работу. Побывайте в город где живут в нормальном природном времени, например в Алматы. Утром в семь часов уже светает. И настроение и самочувствие другое. Позитивное
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