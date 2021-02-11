Отправлено: - 14:38

alex_60:

обиделся ,да? ну когда в угол загнали,больше ничего не остается. а я тебе только собрался рассказать что означает слова абайка. ты не в курсе наверное.

viktorian85:

Ну и где тут лицемерие? Вы меняете все русские названия на казахские причём тут россияне и большевики если там не меняют названия на другие языки массого как в Казахстане? А всё потому что у вас комплекс неполноценности из за империи. Вот и всё.

viktorian85:

Он нервничает когда плохо пишут про власть. При этом если ты за Токаева молодец, а за Путина не молодец. Сидеть с утра до вечера и всем отвечать что не так напишут это шизофрения...

Цитата:Ты сам себя загнал в угол своей логикиНу давай жду же разъяснение что означает Кустанай по русски?)Так и не поржал ведьЦитата:Ну по вашей лицемерной логике и у большивиков был комплекс перед империей и у России сейчас комплекс перед советским союзом? Ответьте прямо не юлите как в ветке про НавальногоХоть где-то проявите объективностьЦитата:Ну пока вы только за Путина везде яро втыкаетесь и за РоссиюШизиком вас не назовуВы просто либо кремлебот либо сектант