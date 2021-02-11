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Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40916
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 14:20
В Казахстане планируют ввести временный мораторий на переименование улиц, районов, площадей и проспектов в населенных пунктах с 1 мая. Предложение одобрил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.
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М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 29.04.10
- Сообщений:
- 26
Re: Мораторий на переименование улиц планируют ввести в...
Отправлено: 12.02.21 - 13:33
Цитата:
да это тролляка пухленький) Он еще спалился на 2й странице)))
Цитата:
alex_60:
он пишет абсолютно всем. и всегда .
он пишет абсолютно всем. и всегда .
да это тролляка пухленький) Он еще спалился на 2й странице)))
Цитата:
abaika95:
Особенно на Украине нельзя!
Особенно на Украине нельзя!
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:34
Цитата:
Нет это был пример тупой логики
Ну какие пропондоны такие и зрители
Цитата:
Ну вот ещё и враль
Завтра напишу про Путина ты сразу с гражданином появишься
Проверим?)
alex_60:
да, тяжелый случай. и тут ему ВВП поперек горла.
да, тяжелый случай. и тут ему ВВП поперек горла.
Нет это был пример тупой логики
Ну какие пропондоны такие и зрители
Цитата:
alex_60:
можете написать пост для проверки,любой, типа 2*2=4 и получите комментарий от него. сто процентов.
можете написать пост для проверки,любой, типа 2*2=4 и получите комментарий от него. сто процентов.
Ну вот ещё и враль
Завтра напишу про Путина ты сразу с гражданином появишься
Проверим?)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10988
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:46
Цитата:
Цитата:
обиделся ,да?
ну когда в угол загнали,больше ничего не остается.
а я тебе только собрался рассказать что означает слова абайка.
ты не в курсе наверное.
abaika95:
Нет это был пример тупой логики
Нет это был пример тупой логики
Цитата:
abaika95:
Ну вот ещё и враль
Ну вот ещё и враль
обиделся ,да?
ну когда в угол загнали,больше ничего не остается.
а я тебе только собрался рассказать что означает слова абайка.
ты не в курсе наверное.
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:50
Цитата:
Ну и где тут лицемерие? Вы меняете все русские названия на казахские причём тут россияне и большевики если там не меняют названия на другие языки массого как в Казахстане? А всё потому что у вас комплекс неполноценности из за империи. Вот и всё.
abaika95:
Нет просто не люблю лицемеров При этом глупых лицемеров которые лицемерят с тупоумными аргументами вообще не навижу Поэтому и подбешивают Когда большевики меняли названия это по вашему норм? Когда россияне меняют названия в России это по вашему норм? А когда у нас меняют названия это уже не норм?)
Нет просто не люблю лицемеров При этом глупых лицемеров которые лицемерят с тупоумными аргументами вообще не навижу Поэтому и подбешивают Когда большевики меняли названия это по вашему норм? Когда россияне меняют названия в России это по вашему норм? А когда у нас меняют названия это уже не норм?)
Ну и где тут лицемерие? Вы меняете все русские названия на казахские причём тут россияне и большевики если там не меняют названия на другие языки массого как в Казахстане? А всё потому что у вас комплекс неполноценности из за империи. Вот и всё.
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:53
Цитата:
Он нервничает когда плохо пишут про власть. При этом если ты за Токаева молодец, а за Путина не молодец. Сидеть с утра до вечера и всем отвечать что не так напишут это шизофрения...
alex_60:
вы неправы. он пишет абсолютно всем. и всегда . на все посты. абсолютно все.. которые его совершенно не касаются. можете написать пост для проверки,любой, типа 2*2=4 и получите комментарий от него. что вы негодяй и лицемер. сто процентов.
вы неправы. он пишет абсолютно всем. и всегда . на все посты. абсолютно все.. которые его совершенно не касаются. можете написать пост для проверки,любой, типа 2*2=4 и получите комментарий от него. что вы негодяй и лицемер. сто процентов.
Он нервничает когда плохо пишут про власть. При этом если ты за Токаева молодец, а за Путина не молодец. Сидеть с утра до вечера и всем отвечать что не так напишут это шизофрения...
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 14:38
Цитата:
Ты сам себя загнал в угол своей логики
Ну давай жду же разъяснение что означает Кустанай по русски?)
Так и не поржал ведь
Цитата:
Ну по вашей лицемерной логике и у большивиков был комплекс перед империей и у России сейчас комплекс перед советским союзом? Ответьте прямо не юлите как в ветке про Навального
Хоть где-то проявите объективность
Цитата:
Ну пока вы только за Путина везде яро втыкаетесь и за Россию
Шизиком вас не назову
Вы просто либо кремлебот либо сектант
alex_60:
обиделся ,да? ну когда в угол загнали,больше ничего не остается. а я тебе только собрался рассказать что означает слова абайка. ты не в курсе наверное.
обиделся ,да? ну когда в угол загнали,больше ничего не остается. а я тебе только собрался рассказать что означает слова абайка. ты не в курсе наверное.
Ты сам себя загнал в угол своей логики
Ну давай жду же разъяснение что означает Кустанай по русски?)
Так и не поржал ведь
Цитата:
viktorian85:
Ну и где тут лицемерие? Вы меняете все русские названия на казахские причём тут россияне и большевики если там не меняют названия на другие языки массого как в Казахстане? А всё потому что у вас комплекс неполноценности из за империи. Вот и всё.
Ну и где тут лицемерие? Вы меняете все русские названия на казахские причём тут россияне и большевики если там не меняют названия на другие языки массого как в Казахстане? А всё потому что у вас комплекс неполноценности из за империи. Вот и всё.
Ну по вашей лицемерной логике и у большивиков был комплекс перед империей и у России сейчас комплекс перед советским союзом? Ответьте прямо не юлите как в ветке про Навального
Хоть где-то проявите объективность
Цитата:
viktorian85:
Он нервничает когда плохо пишут про власть. При этом если ты за Токаева молодец, а за Путина не молодец. Сидеть с утра до вечера и всем отвечать что не так напишут это шизофрения...
Он нервничает когда плохо пишут про власть. При этом если ты за Токаева молодец, а за Путина не молодец. Сидеть с утра до вечера и всем отвечать что не так напишут это шизофрения...
Ну пока вы только за Путина везде яро втыкаетесь и за Россию
Шизиком вас не назову
Вы просто либо кремлебот либо сектант
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