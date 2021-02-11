Отправлено: - 12:24

Victor Yang:

А по-русски правильная адаптация - Кустанай. Потому русское название и должно быть именно таким

Victor Yang:

Это всё субъективные вещи ты пишешь. А есть объективные - такие как правила языка. И, допустим, на ТВ будет неграмотно в русском тексте произнести Костанай через О.

alex_60:

на русском конечно. картоведением занимались картографы царской империи. они присваивали названия ,наносили их на карты. там и было обозначено- брод Кустанай. на картах того времени и Казахстана никакого не было.

Цитата:А кто-то спорит? Но название то казахское и пишится по казахскиЦитата:Так никто так и не произноситВсервоно на слух получается какой-то коустанайЦитата:Ну и как переводится Кустанай?)))Дай угадаю...Куст?)) А Тобол по каковски ?А истинно русское название Акмолинск?)Ща поржу хоть