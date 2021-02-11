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Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
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Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 14:20
В Казахстане планируют ввести временный мораторий на переименование улиц, районов, площадей и проспектов в населенных пунктах с 1 мая. Предложение одобрил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.
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Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 12:24
Цитата:
А кто-то спорит? Но название то казахское и пишится по казахски
Цитата:
Так никто так и не произносит
Всервоно на слух получается какой-то коустанай
Цитата:
Ну и как переводится Кустанай?)))
Дай угадаю...Куст?)) А Тобол по каковски ?
А истинно русское название Акмолинск?)
Ща поржу хоть
Victor Yang:
А по-русски правильная адаптация - Кустанай. Потому русское название и должно быть именно таким
А по-русски правильная адаптация - Кустанай. Потому русское название и должно быть именно таким
А кто-то спорит? Но название то казахское и пишится по казахски
Цитата:
Victor Yang:
Это всё субъективные вещи ты пишешь. А есть объективные - такие как правила языка. И, допустим, на ТВ будет неграмотно в русском тексте произнести Костанай через О.
Это всё субъективные вещи ты пишешь. А есть объективные - такие как правила языка. И, допустим, на ТВ будет неграмотно в русском тексте произнести Костанай через О.
Так никто так и не произносит
Всервоно на слух получается какой-то коустанай
Цитата:
alex_60:
на русском конечно. картоведением занимались картографы царской империи. они присваивали названия ,наносили их на карты. там и было обозначено- брод Кустанай. на картах того времени и Казахстана никакого не было.
на русском конечно. картоведением занимались картографы царской империи. они присваивали названия ,наносили их на карты. там и было обозначено- брод Кустанай. на картах того времени и Казахстана никакого не было.
Ну и как переводится Кустанай?)))
Дай угадаю...Куст?)) А Тобол по каковски ?
А истинно русское название Акмолинск?)
Ща поржу хоть
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 12:25
Цитата:
мастак вместо аргументации пальцем во все стороны,
на другие страны и народы стрелки переводить.
только тут уже и грузинов, и англичан, и американцев и тд
помянул всуе.
abaika95:
Большивисткое правительство
Большивисткое правительство
мастак вместо аргументации пальцем во все стороны,
на другие страны и народы стрелки переводить.
только тут уже и грузинов, и англичан, и американцев и тд
помянул всуе.
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 12:25
Цитата:
Ты неправ. Этимология у названия казахская.
alex_60:
еще раз- город назван по русски- Кустанай. на русском языке. кто там и чего и как переведет на казахский- это совсем другое.
еще раз- город назван по русски- Кустанай. на русском языке. кто там и чего и как переведет на казахский- это совсем другое.
Ты неправ. Этимология у названия казахская.
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 12:27
Цитата:
Так вы меняете из-за комплекса неполноценности.
abaika95:
Да согласен Большивисткое правительство чувствовало себя неполноценными Вот и давай крамсать туда сюда А потом демократы пришли опять себя не полноценными почувствовали и давай взад опять все менять Или не так было?
Да согласен Большивисткое правительство чувствовало себя неполноценными Вот и давай крамсать туда сюда А потом демократы пришли опять себя не полноценными почувствовали и давай взад опять все менять Или не так было?
Так вы меняете из-за комплекса неполноценности.
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 12:27
Цитата:
давай. слушаем.
abaika95:
Ща поржу хоть
Ща поржу хоть
давай. слушаем.
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 12:29
Цитата:
ты не согласен что город был назван Кустанай?
так это в документах отражено.
никаких кос танаев там не упоминается.
а этимология- это другой вопрос.
[Исправлено: alex_60, 12.02.2021 - 12:46]
Victor Yang:
Этимология у названия казахская.
Этимология у названия казахская.
ты не согласен что город был назван Кустанай?
так это в документах отражено.
никаких кос танаев там не упоминается.
а этимология- это другой вопрос.
[Исправлено: alex_60, 12.02.2021 - 12:46]
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 12:30
Цитата:
Казахское название пишется по-казахски только в казахском тексте. В русском тексте недопустимо такое.
Цитата:
Произносят, и даже некоторые профессиональные дикторы. Те кто что-то понимает - произносят через А. Некоторые для удобства через У.
abaika95:
Но название то казахское и пишится по казахски
Но название то казахское и пишится по казахски
Казахское название пишется по-казахски только в казахском тексте. В русском тексте недопустимо такое.
Цитата:
abaika95:
Так никто так и не произносит
Так никто так и не произносит
Произносят, и даже некоторые профессиональные дикторы. Те кто что-то понимает - произносят через А. Некоторые для удобства через У.
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:00
Цитата:
А че это другое?) И нельзя в пример приводить?)
Цитата:
Не мешай
Он щас Задорнова включит тот ему расскажет что этрусски это русские!) И все от них произошло)
Цитата:
Допустимо Цитата:
Ну так давай расскажи в честь чего тут все топонимы названы?
Тобол-наверно старое рязанское слово?)
alex_60:
мастак вместо аргументации пальцем во все стороны, на другие страны и народы стрелки переводить. только тут уже и грузинов, и англичан, и американцев и тд помянул всуе.
мастак вместо аргументации пальцем во все стороны, на другие страны и народы стрелки переводить. только тут уже и грузинов, и англичан, и американцев и тд помянул всуе.
А че это другое?) И нельзя в пример приводить?)
Цитата:
Victor Yang:
Ты неправ. Этимология у названия казахская
Ты неправ. Этимология у названия казахская
Не мешай
Он щас Задорнова включит тот ему расскажет что этрусски это русские!) И все от них произошло)
Цитата:
Victor Yang:
Казахское название пишется по-казахски только в казахском тексте. В русском тексте недопустимо такое.
Казахское название пишется по-казахски только в казахском тексте. В русском тексте недопустимо такое.
Допустимо Цитата:
alex_60:
давай. слушаем.
давай. слушаем.
Ну так давай расскажи в честь чего тут все топонимы названы?
Тобол-наверно старое рязанское слово?)
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:01
Цитата:
Да как советы меняли
И как россияне меняют
Всё из за комплексов
viktorian85:
Так вы меняете из-за комплекса неполноценности.
Так вы меняете из-за комплекса неполноценности.
Да как советы меняли
И как россияне меняют
Всё из за комплексов
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:06
Цитата:
книжки читай, умные, и будешь все знать.
а то ты на уровне сказок и легенд остановился.
а это не есть гуд.
abaika95:
Ну так давай расскажи в честь чего тут все топонимы названы?
Ну так давай расскажи в честь чего тут все топонимы названы?
книжки читай, умные, и будешь все знать.
а то ты на уровне сказок и легенд остановился.
а это не есть гуд.
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:11
Цитата:
Ну так расскажи в каких книжках написано про русские слова Костанай и Тобол? Или тут опять,принцип пропондонов с России 24 "дворец не Путина потомучто Путин не курит! Ага!!!! Поняли поняли))"
alex_60:
книжки читай, умные, и будешь все знать.
книжки читай, умные, и будешь все знать.
Ну так расскажи в каких книжках написано про русские слова Костанай и Тобол? Или тут опять,принцип пропондонов с России 24 "дворец не Путина потомучто Путин не курит! Ага!!!! Поняли поняли))"
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:15
Цитата:
Да как раз нет. Вы из-за комплекса неполноценности. Так как названия не казахские вас очень сильно раздражают. Да же тут ты обижаешься что говорят Кустанай. Я не говорю про улицы и города. Перестань нервничать. Ты тут абсолютно всем пишешь если чуть что не так напишут. Значит нервничаешь. Это шизофрения к сожалению....
abaika95:
Да как советы меняли И как россияне меняют Всё из за комплексов
Да как советы меняли И как россияне меняют Всё из за комплексов
Да как раз нет. Вы из-за комплекса неполноценности. Так как названия не казахские вас очень сильно раздражают. Да же тут ты обижаешься что говорят Кустанай. Я не говорю про улицы и города. Перестань нервничать. Ты тут абсолютно всем пишешь если чуть что не так напишут. Значит нервничаешь. Это шизофрения к сожалению....
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:20
Цитата:
да, тяжелый случай.
и тут ему ВВП поперек горла.
abaika95:
"дворец не Путина потомучто Путин не курит!
"дворец не Путина потомучто Путин не курит!
да, тяжелый случай.
и тут ему ВВП поперек горла.
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:27
Цитата:
вы неправы.
он пишет абсолютно всем. и всегда .
на все посты. абсолютно все..
которые его совершенно не касаются.
можете написать пост для проверки,любой,
типа 2*2=4
и получите комментарий от него.
что вы негодяй и лицемер.
сто процентов.
[Исправлено: alex_60, 12.02.2021 - 13:38]
viktorian85:
Ты тут абсолютно всем пишешь если чуть что не так напишут.
Ты тут абсолютно всем пишешь если чуть что не так напишут.
вы неправы.
он пишет абсолютно всем. и всегда .
на все посты. абсолютно все..
которые его совершенно не касаются.
можете написать пост для проверки,любой,
типа 2*2=4
и получите комментарий от него.
что вы негодяй и лицемер.
сто процентов.
[Исправлено: alex_60, 12.02.2021 - 13:38]
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:33
Цитата:
Нет просто не люблю лицемеров
При этом глупых лицемеров которые лицемерят с тупоумными аргументами вообще не навижу
Поэтому и подбешивают
Когда большевики меняли названия это по вашему норм?
Когда россияне меняют названия в России это по вашему норм?
А когда у нас меняют названия это уже не норм?)
Лицемерие на лицо
viktorian85:
Да как раз нет. Вы из-за комплекса неполноценности. Так как названия не казахские вас очень сильно раздражают. Да же тут ты обижаешься что говорят Кустанай. Я не говорю про улицы и города. Перестань нервничать. Ты тут абсолютно всем пишешь если чуть что не так напишут. Значит нервничаешь. Это шизофрения к сожалению....
Да как раз нет. Вы из-за комплекса неполноценности. Так как названия не казахские вас очень сильно раздражают. Да же тут ты обижаешься что говорят Кустанай. Я не говорю про улицы и города. Перестань нервничать. Ты тут абсолютно всем пишешь если чуть что не так напишут. Значит нервничаешь. Это шизофрения к сожалению....
Нет просто не люблю лицемеров
При этом глупых лицемеров которые лицемерят с тупоумными аргументами вообще не навижу
Поэтому и подбешивают
Когда большевики меняли названия это по вашему норм?
Когда россияне меняют названия в России это по вашему норм?
А когда у нас меняют названия это уже не норм?)
Лицемерие на лицо
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