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≡ Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
 
 
Страница 7 из 8«1...5678»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40916
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 14:20
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В Казахстане планируют ввести временный мораторий на переименование улиц, районов, площадей и проспектов в населенных пунктах с 1 мая. Предложение одобрил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6958
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 12:24
#90
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Цитата:
Victor Yang:
А по-русски правильная адаптация - Кустанай. Потому русское название и должно быть именно таким

А кто-то спорит? Но название то казахское и пишится по казахски
Цитата:
Victor Yang:
Это всё субъективные вещи ты пишешь. А есть объективные - такие как правила языка. И, допустим, на ТВ будет неграмотно в русском тексте произнести Костанай через О.

Так никто так и не произносит
Всервоно на слух получается какой-то коустанай
Цитата:
alex_60:
на русском конечно. картоведением занимались картографы царской империи. они присваивали названия ,наносили их на карты. там и было обозначено- брод Кустанай. на картах того времени и Казахстана никакого не было.

Ну и как переводится Кустанай?)))
Дай угадаю...Куст?)) А Тобол по каковски ?
А истинно русское название Акмолинск?)
Ща поржу хоть
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10988
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 12:25
#91
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Цитата:
abaika95:
Большивисткое правительство


мастак вместо аргументации пальцем во все стороны,
на другие страны и народы стрелки переводить.
только тут уже и грузинов, и англичан, и американцев и тд
помянул всуе.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13689
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 12:25
#92
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Цитата:
alex_60:
еще раз- город назван по русски- Кустанай. на русском языке. кто там и чего и как переведет на казахский- это совсем другое.

Ты неправ. Этимология у названия казахская.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
182
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 12:27
#93
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Цитата:
abaika95:
Да согласен Большивисткое правительство чувствовало себя неполноценными Вот и давай крамсать туда сюда А потом демократы пришли опять себя не полноценными почувствовали и давай взад опять все менять Или не так было?

Так вы меняете из-за комплекса неполноценности.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10988
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 12:27
#94
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Цитата:
abaika95:
Ща поржу хоть


давай. слушаем.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10988
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 12:29
#95
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Цитата:
Victor Yang:
Этимология у названия казахская.


ты не согласен что город был назван Кустанай?
так это в документах отражено.
никаких кос танаев там не упоминается.
а этимология- это другой вопрос.

[Исправлено: alex_60, 12.02.2021 - 12:46]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13689
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 12:30
#96
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Цитата:
abaika95:
Но название то казахское и пишится по казахски

Казахское название пишется по-казахски только в казахском тексте. В русском тексте недопустимо такое.
Цитата:
abaika95:
Так никто так и не произносит

Произносят, и даже некоторые профессиональные дикторы. Те кто что-то понимает - произносят через А. Некоторые для удобства через У.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6958
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:00
#97
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Цитата:
alex_60:
мастак вместо аргументации пальцем во все стороны, на другие страны и народы стрелки переводить. только тут уже и грузинов, и англичан, и американцев и тд помянул всуе.

А че это другое?) И нельзя в пример приводить?)
Цитата:
Victor Yang:
Ты неправ. Этимология у названия казахская

Не мешай
Он щас Задорнова включит тот ему расскажет что этрусски это русские!) И все от них произошло)
Цитата:
Victor Yang:
Казахское название пишется по-казахски только в казахском тексте. В русском тексте недопустимо такое.

Допустимо Цитата:
alex_60:
давай. слушаем.

Ну так давай расскажи в честь чего тут все топонимы названы?
Тобол-наверно старое рязанское слово?)
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6958
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:01
#98
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Цитата:
viktorian85:
Так вы меняете из-за комплекса неполноценности.

Да как советы меняли
И как россияне меняют
Всё из за комплексов
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10988
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:06
#99
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Цитата:
abaika95:
Ну так давай расскажи в честь чего тут все топонимы названы?


книжки читай, умные, и будешь все знать.
а то ты на уровне сказок и легенд остановился.
а это не есть гуд.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6958
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:11
#100
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Цитата:
alex_60:
книжки читай, умные, и будешь все знать.

Ну так расскажи в каких книжках написано про русские слова Костанай и Тобол? Или тут опять,принцип пропондонов с России 24 "дворец не Путина потомучто Путин не курит! Ага!!!! Поняли поняли))"
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
182
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:15
#101
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Цитата:
abaika95:
Да как советы меняли И как россияне меняют Всё из за комплексов

Да как раз нет. Вы из-за комплекса неполноценности. Так как названия не казахские вас очень сильно раздражают. Да же тут ты обижаешься что говорят Кустанай. Я не говорю про улицы и города. Перестань нервничать. Ты тут абсолютно всем пишешь если чуть что не так напишут. Значит нервничаешь. Это шизофрения к сожалению....
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10988
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:20
#102
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Цитата:
abaika95:
"дворец не Путина потомучто Путин не курит!


да, тяжелый случай.
и тут ему ВВП поперек горла.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10988
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:27
#103
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Цитата:
viktorian85:
Ты тут абсолютно всем пишешь если чуть что не так напишут.


вы неправы.
он пишет абсолютно всем. и всегда .
на все посты. абсолютно все..
которые его совершенно не касаются.
можете написать пост для проверки,любой,
типа 2*2=4
и получите комментарий от него.
что вы негодяй и лицемер.
сто процентов.

[Исправлено: alex_60, 12.02.2021 - 13:38]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6958
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 13:33
#104
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Цитата:
viktorian85:
Да как раз нет. Вы из-за комплекса неполноценности. Так как названия не казахские вас очень сильно раздражают. Да же тут ты обижаешься что говорят Кустанай. Я не говорю про улицы и города. Перестань нервничать. Ты тут абсолютно всем пишешь если чуть что не так напишут. Значит нервничаешь. Это шизофрения к сожалению....

Нет просто не люблю лицемеров
При этом глупых лицемеров которые лицемерят с тупоумными аргументами вообще не навижу
Поэтому и подбешивают
Когда большевики меняли названия это по вашему норм?
Когда россияне меняют названия в России это по вашему норм?
А когда у нас меняют названия это уже не норм?)
Лицемерие на лицо
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