Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 14:20
В Казахстане планируют ввести временный мораторий на переименование улиц, районов, площадей и проспектов в населенных пунктах с 1 мая. Предложение одобрил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов. Читать новость
значит доказательств нет. про костанай. а что город Кустанай на месте брода Кустанай - есть. документированы. а легенды , да есть, это сказки.. Легенда о могучем батыре Косе и своенравной красавице Танай. Легенда о бедняке и его прекрасных дочерях Легенда о бриллиантах бая Баймурата Легенда о любви к родной земле Легенда о ханском посольстве и отважном Костане Легенда о добром и мудром старце Танае Легенда о любви джигита Костана и ханской дочери Айгуль Легенда о приветливых сестрёнках - близнецах.
abaika95: Всмысле не правильное? Надо было в Казахстане по русски Кустанай оставить?
Да! По-русски - Кустанай, по-казахски - Костанай со специфической К. И неважно что это в Казахстане, важно что это - русский язык! Цитата:
abaika95: Да плевать всем
Настолько плевать что было много гневных комментариев на приезжих звёзд, когда они произносили "Кастанай". Цитата:
abaika95: Почему в Казахстане город должен называться в неправильной адаптации по русски ?
Адаптация - на то и адаптация, чтобы звучало в соответствии с правилами того языка, на который адаптируют и было максимально близко к оригиналу по звучанию. При произношении Кустанай, практически разницы не слышно с оригиналом, а вот Кастанай режет ухо и разница сразу видна. Произносить Костанай, проговаривая О - неправильно с точки зрения русского языка. Поэтому было бы лучше, если бы по-русски название осталось через У.
Какие тебе доказательства нужны? Ты такой трудный или прикидываешься?) Где доказательства что Тбилиси это правильнее чем Тифлис? Цитата:
Victor Yang: Да! По-русски - Кустанай, по-казахски - Костанай со специфической К. И неважно что это в Казахстане, важно что это - русский язык!
Важно что у русских-русский у казахов-казахский,живём где? В Казахстане или в России? Цитата:
Victor Yang: Настолько плевать что было много гневных комментариев на приезжих звёзд, когда они произносили "Кастанай".
Потомучто слух режет Как Питэрбург вместо Питер когда приезжают западные звёзды Там уверен тоже коменты пишут Цитата:
Victor Yang: Адаптация - на то и адаптация, чтобы звучало в соответствии с правилами того языка, на который адаптируют и было максимально близко к оригиналу по звучанию. При произношении Кустанай, практически разницы не слышно с оригиналом, а вот Кастанай режет ухо и разница сразу видна. Произносить Костанай, проговаривая О - неправильно с точки зрения русского языка. Поэтому было бы лучше, если бы по-русски название осталось через У
Да мало ли кому неудобно произносить? В Казахстане по казахски правильно будет Костанай Никто же в Америке не возникает почему в России города как-то по русски названы?
Все эти переименования от комплекса неполноценности. Дескать империя всё основала и построила и теперь надо это надо всё переименовать чтобы хоть как то чувствовать себя полноценными. Города, сёла, заводы и т.д. сносить не будут же. А то жить негде будет. Вот и переименовывают чтобы утешить себя.
Victor Yang: Я тебе больше скажу - по-казахски правильно Костанай будет и в России, и в США, и в любой другой стране мира. А вот по-русски правильней Кустанай, даже в Казахстане.
Да поэтому город и назван по КАЗАХСКИ! Цитата:
Victor Yang: Причем тут удобно-неудобно? Речь о правилах и их результатах. Ты что-нибудь об универсализации и стандартизации знаешь?
На тебя там надышали в России что-ли?) Последний раз пишу,дальше уже ни смысла ни желания нет толдычить одно и тоже по третьему кругу Костанай это по казахски правильно поэтому и назван так город в Казахстане! Если кому-то трудно произносить Костанай Ну язык у человека не поворачивается,бывает такое Никто его не убьет за произношение Кустанай Цитата:
viktorian85: Все эти переименования от комплекса неполноценности. Дескать империя всё основала и построила и теперь надо это надо всё переименовать чтобы хоть как то чувствовать себя полноценными. Города, сёла, заводы и т.д. сносить не будут же. А то жить негде будет. Вот и переименовывают чтобы утешить себя.
Да согласен Большивисткое правительство чувствовало себя неполноценными Вот и давай крамсать туда сюда А потом демократы пришли опять себя не полноценными почувствовали и давай взад опять все менять Или не так было?
abaika95: Давай скажи на каком языке урочище Кустанай названо тогда? На церковном старославянском?)
на русском конечно. картоведением занимались картографы царской империи. они присваивали названия ,наносили их на карты. там и было обозначено- брод Кустанай. на картах того времени и Казахстана никакого не было.
abaika95: Костанай это по казахски правильно поэтому и назван так город в Казахстане!
А по-русски правильная адаптация - Кустанай. Потому русское название и должно быть именно таким. Цитата:
abaika95: Если кому-то трудно произносить Костанай Ну язык у человека не поворачивается,бывает такое
Это всё субъективные вещи ты пишешь. А есть объективные - такие как правила языка. И, допустим, на ТВ будет неграмотно в русском тексте произнести Костанай через О. Просто неграмотно с точки зрения русского языка, потому что текст - русский, а названия в этом тексте могут использоваться со всего мира. Но поскольку текст русский, то все правила в нём должны соответствовать правилам только РУССКОГО языка и нельзя сказать КОстанай, Пари или ЛАндан, как в оригинале.
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