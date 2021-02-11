Отправлено: - 10:47

Victor Yang:

Это НЕ историческая справедливость - это просто неправильно с точки зрения адаптации названия на другом языке.

Victor Yang:

Но многие местные почему-то уверены что все русскоговорящие по всему миру обязаны знать правила казахского языка и применять их при произношении казахских топонимов.

alex_60:

документы,факты в студию... или как про сказочных батыров- сказки,предания

Цитата:Всмысле не правильное?Надо было в Казахстане по русски Кустанай оставить? Цитата:Да плевать всемПочему в Казахстане город должен называться в неправильной адаптации по русски ?Цитата:Ты сначала в суть вникниИли будешь сейчас с англичанами спорить почему они Россию Рашей называют?