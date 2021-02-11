Прогноз на 5 дней
небольшой снег-10°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • В-ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Что угрожает казахстанскому бизнесу, рассказал Токаев
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40915
Что угрожает казахстанскому бизнесу, рассказал Токаев
Отправлено: 11.02.21 - 21:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о случаях, когда импортные продукты в Казахстане выдают за отечественные. Он отметил, что эта ситуация создает угрозу для казахстанского бизнеса и тормозит развитие
Читать новость

П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
78
Re: Что угрожает казахстанскому бизнесу, рассказал Токаев
Отправлено: 11.02.21 - 21:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то!!! То что все знали уже много лет, узнали наверху. Информация доставляется очень быстро.
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
434
Re: Что угрожает казахстанскому бизнесу, рассказал Токаев
Отправлено: 12.02.21 - 11:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здорово!!! Теперь качественных импортных комплектующих нельзя будет купить, зато казахстанские подорожают!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 65
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang, abaika95, alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS