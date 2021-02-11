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Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40912
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 14:20
В Казахстане планируют ввести временный мораторий на переименование улиц, районов, площадей и проспектов в населенных пунктах с 1 мая. Предложение одобрил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.
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Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 09:11
итог обсуждения на форуме в принципе ясен.
всего один человек в Кустанайской области выступает
за переименования.
в принципе можно не учитывать даже, погрешность так сказать.
ну а мировое сообщество на форуме вообще единодушно-
переименования это зло, это желание одиозных личностей во власти
похоронить историю ради своих амбиций.
всего один человек в Кустанайской области выступает
за переименования.
в принципе можно не учитывать даже, погрешность так сказать.
ну а мировое сообщество на форуме вообще единодушно-
переименования это зло, это желание одиозных личностей во власти
похоронить историю ради своих амбиций.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7230
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 09:25
Цитата:
Ну а как же вот эти заявления на националистической вотчине, сайте Абай.кз?
На портале Аbai.kz опубликована заметка Асхата Касенгали о необходимости перевести и русский язык на латинский алфавит. По мнению автора, правительство совершает огромную историческую ошибку, переводя казахский язык на латиницу и оставляя русский на кириллице.
«Сейчас мы видим, как различные сепаратисты и шовинисты, пытающиеся разрушить нашу целостность, пытаются сделать русский язык государственным языком. При этом они утверждают, что абсолютно нормально иметь два государственных языка в одной стране, приводя в пример некоторые европейские страны», ― сетует Касенгали.
По его словам, если Казахстан поддержит существование двух алфавитов в одной стране, это будет равнозначно принятию их предложения. «В какой нормальной стране может существовать два алфавита? На мой взгляд, ни в какой», ― утверждает Асхат Касенгали.
abaika95:
Кто вносит изменения в русский язык?
Кто вносит изменения в русский язык?
Ну а как же вот эти заявления на националистической вотчине, сайте Абай.кз?
На портале Аbai.kz опубликована заметка Асхата Касенгали о необходимости перевести и русский язык на латинский алфавит. По мнению автора, правительство совершает огромную историческую ошибку, переводя казахский язык на латиницу и оставляя русский на кириллице.
«Сейчас мы видим, как различные сепаратисты и шовинисты, пытающиеся разрушить нашу целостность, пытаются сделать русский язык государственным языком. При этом они утверждают, что абсолютно нормально иметь два государственных языка в одной стране, приводя в пример некоторые европейские страны», ― сетует Касенгали.
По его словам, если Казахстан поддержит существование двух алфавитов в одной стране, это будет равнозначно принятию их предложения. «В какой нормальной стране может существовать два алфавита? На мой взгляд, ни в какой», ― утверждает Асхат Касенгали.
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 09:39
Цитата:
Итог обсуждения на форуме никому не интересен и не важен
Перименования люди обсуждают на собраниях и сходах где депутаты выносят вердикт
Туда можешь и идти со своими форумчанами из за границы и высказываться
Но ты как всегда побоишся
Так что сиди и слушай)
Цитата:
Бред
Такой же бред как высказвания Никонова и Федорова из России
Фрик на фрика называется
alex_60:
итог обсуждения на форуме в принципе ясен. всего один человек в Кустанайской области выступает за переименования.
итог обсуждения на форуме в принципе ясен. всего один человек в Кустанайской области выступает за переименования.
Итог обсуждения на форуме никому не интересен и не важен
Перименования люди обсуждают на собраниях и сходах где депутаты выносят вердикт
Туда можешь и идти со своими форумчанами из за границы и высказываться
Но ты как всегда побоишся
Так что сиди и слушай)
Цитата:
yudjin:
Ну а как же вот эти заявления на националистической вотчине, сайте Абай.кз?
Ну а как же вот эти заявления на националистической вотчине, сайте Абай.кз?
Бред
Такой же бред как высказвания Никонова и Федорова из России
Фрик на фрика называется
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 09:45
Цитата:
Ниче потерпят)
Цитата:
А в американское посольство напишем что будет Москва а не москоу? И не Раша а Россия? Будем лезть в английский язык со своим уставом?)Цитата:
Ты думай а не предпологай
Хотя у тебя ни то ни то не получается
В казахском языке и так самоназвание произносится Казак
По русски Казах
По казахски Костанай по русски Кустанай
В России могут хоть Кастанай улицы называть,но в Казахстане по казахски будет Костанай
Цитата:
При рождении дали название Николаевск
Потом у власти видно потуги начались и они назвали город по казахски но на русский манер
Теперь название вернули к правильному
Или ты против исторической справедливости?
elektron:
Ну я так и подумал! "3-я утица строителей дом 25 кв.12" (С) Кругом Енбек Только с той разницей, хороший фильм. И назывались новостроящиеся районы. А не населённые пункты имеющие своё историческое название.
Ну я так и подумал! "3-я утица строителей дом 25 кв.12" (С) Кругом Енбек Только с той разницей, хороший фильм. И назывались новостроящиеся районы. А не населённые пункты имеющие своё историческое название.
Ниче потерпят)
Цитата:
Нурбанчик:
Тогда давай напишем в посольство КЗ в Москве для начала, что по-казахски не Мәскеу будет, а Москва,
Тогда давай напишем в посольство КЗ в Москве для начала, что по-казахски не Мәскеу будет, а Москва,
А в американское посольство напишем что будет Москва а не москоу? И не Раша а Россия? Будем лезть в английский язык со своим уставом?)Цитата:
Coopidon:
Предоположу что скоро! И наверное очень. Скоро. Переименование, в духе де советизации и анти русификации, дойдёт до главного переименования.
Предоположу что скоро! И наверное очень. Скоро. Переименование, в духе де советизации и анти русификации, дойдёт до главного переименования.
Ты думай а не предпологай
Хотя у тебя ни то ни то не получается
В казахском языке и так самоназвание произносится Казак
По русски Казах
По казахски Костанай по русски Кустанай
В России могут хоть Кастанай улицы называть,но в Казахстане по казахски будет Костанай
Цитата:
alex_60:
как дали при рождении имя-оно на всю жизнь. а потуги по изменению-это доказательство слабости пришедших к власти.
как дали при рождении имя-оно на всю жизнь. а потуги по изменению-это доказательство слабости пришедших к власти.
При рождении дали название Николаевск
Потом у власти видно потуги начались и они назвали город по казахски но на русский манер
Теперь название вернули к правильному
Или ты против исторической справедливости?
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 09:47
Цитата:
извини, но у тебя очень плохо со знанием русского языка.
сплошные ошибки. причем много и постоянно.
как можно говорить в этом случае о переименовании, о русском языке,
о названиях на русском языке?
не странно ли,а?
abaika95:
побоишся
побоишся
извини, но у тебя очень плохо со знанием русского языка.
сплошные ошибки. причем много и постоянно.
как можно говорить в этом случае о переименовании, о русском языке,
о названиях на русском языке?
не странно ли,а?
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 09:49
Цитата:
какая чушь.
abaika95:
они назвали город по казахски но на русский манер
они назвали город по казахски но на русский манер
какая чушь.
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